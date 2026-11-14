Uber confirma robo de datos de 149.346 personas

El robo de datos de Uber afecta a conductores en Estados Unidos, después de que delincuentes informáticos accedieran a su información personal a través de un proveedor tecnológico externo. Entre los documentos comprometidos se encuentran imágenes de licencias de conducción, cuya exposición puede facilitar intentos de suplantación de identidad.

El registro publicado el 13 de noviembre de 2026 en el sitio de la Fiscalía General de Texas consigna 149.346 personas afectadas en total, incluidas 4.296 residentes de ese estado. La cifra corresponde a lo declarado en ese reporte y puede actualizarse a medida que avance la investigación.

La información comprometida incluye imágenes de licencias de conducción y datos extraídos de ellas, como nombres, direcciones, fechas de nacimiento y números de licencia. Los datos expuestos pueden variar entre las personas afectadas.

El acceso no autorizado ocurrió el 7 de octubre. Dos días después, el proveedor alertó a Uber, que interrumpió las conexiones con sus sistemas e inició una investigación. El 13 de octubre, la compañía confirmó que los atacantes habían consultado archivos con información personal.

El proveedor involucrado fue Fireworks AI, una empresa tecnológica que ofrece acceso a modelos de inteligencia artificial. Un portavoz de Uber confirmó su participación y explicó que tenía acceso a determinados datos de la plataforma.

Qué pueden hacer los conductores afectados

Uber aseguró que, hasta el momento, no ha identificado pruebas de uso indebido de la información sustraída. Sin embargo, está ofreciendo servicios gratuitos de vigilancia crediticia y asistencia contra fraudes mediante Cyberscout, una empresa de TransUnion.

Los afectados que reciban una notificación pueden activar esa protección mediante MyTrueIdentity, utilizando el código incluido en la comunicación oficial. El plazo de inscripción es de 90 días contados desde la fecha de la carta.

La compañía recomienda revisar periódicamente los movimientos financieros y los informes de crédito. También es posible solicitar alertas de fraude o bloquear preventivamente el historial crediticio en Estados Unidos.

Ante mensajes inesperados relacionados con el incidente, conviene verificar su autenticidad mediante los canales oficiales de Uber. No se deben compartir contraseñas, códigos de verificación ni información bancaria mediante enlaces recibidos en comunicaciones sospechosas.

Las credenciales robadas evitaron las alertas de seguridad

Según la notificación oficial presentada en Iowa, los archivos estaban almacenados en un entorno de nube creado por Uber específicamente para facilitar el trabajo del proveedor.

Aunque ese espacio tenía mecanismos de vigilancia, los delincuentes utilizaron credenciales válidas obtenidas durante el ataque. Por esa razón, el acceso no activó las alertas automáticas.

La investigación determinó que las claves comprometidas no permitían ingresar a otros sistemas de Uber. Después del incidente, la compañía eliminó o renovó los permisos relacionados con ese servicio, mientras que el proveedor revocó las credenciales expuestas.

Los avisos regulatorios consultados corresponden a Estados Unidos. Hasta ahora, no existe confirmación de que este incidente haya comprometido información de conductores de otros países.

Imagen: Uber