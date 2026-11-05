¿Le llegó un mensaje del SIMIT por una multa? Así puede saber si es una estafa

Mensajes de texto que advierten sobre supuestas multas de tránsito están llegando a celulares de ciudadanos en Colombia. Aunque utilizan el nombre del SIMIT e incluso imágenes de entidades oficiales, las comunicaciones hacen parte de una modalidad de fraude que busca robar información personal y financiera.

La alerta fue emitida por la Federación Colombiana de Municipios, a través de la Dirección Nacional del Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT). Según la entidad, los delincuentes envían mensajes en los que informan sobre comparendos pendientes y adjuntan enlaces para que las personas consulten o paguen las supuestas obligaciones.

El engaño consiste en llevar al usuario a páginas que imitan los portales oficiales. Allí pueden solicitar datos personales, información bancaria o credenciales que posteriormente serían utilizadas para cometer fraudes o realizar operaciones sin autorización.

Una de las características de esta modalidad es que los mensajes intentan generar preocupación y conseguir que la persona actúe rápidamente. Por ejemplo, al advertir sobre una multa pendiente o un supuesto plazo para pagar, buscan que el ciudadano abra el enlace sin comprobar primero quién envía la comunicación.

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La Federación reportó que estos mensajes están llegando desde diferentes códigos cortos, entre ellos 893181, 893182, 893179, 893175, 893183, 85980, 85903, 87295, 87293, 890911 y 85882.

La recomendación es no ingresar a los enlaces, incluso cuando el mensaje tenga logotipos, nombres de secretarías de movilidad o elementos gráficos que parezcan oficiales. Tampoco se deben realizar pagos ni entregar información bancaria desde esas páginas.

¿Cómo saber si realmente tiene multas de tránsito?

Los ciudadanos no necesitan utilizar los enlaces que llegan por mensajes de texto para comprobar si tienen comparendos pendientes. La consulta puede hacerse directamente desde el portal oficial del SIMIT.

Este es el procedimiento para verificar el estado de cuenta:

1. Ingrese al portal oficial. Abra el navegador de su celular o computador y escriba directamente la dirección www.fcm.org.co/simit. Evite acceder mediante enlaces recibidos por SMS o aplicaciones de mensajería.

2. Busque la opción de estado de cuenta. Una vez dentro de la plataforma, seleccione esta alternativa para consultar las obligaciones registradas.

3. Ingrese sus datos. Puede realizar la búsqueda con su número de documento de identidad o con la placa del vehículo que desea verificar.

4. Ejecute la consulta. Presione el ícono de la lupa o la tecla Enter para que el sistema busque los registros asociados a los datos suministrados.

5. Revise los resultados. La plataforma mostrará la información disponible sobre comparendos, multas o acuerdos de pago. Allí podrá identificar el tipo de infracción, el organismo de tránsito que la reportó, el estado de la obligación y el valor correspondiente.

¿Qué hacer si ya abrió el enlace o entregó sus datos?

Si ingresó información bancaria en una página sospechosa o realizó un pago, debe comunicarse inmediatamente con su entidad financiera para informar lo ocurrido y solicitar las medidas de protección correspondientes.

También debe denunciar el caso ante las autoridades competentes. Si únicamente recibió el mensaje, lo recomendable es eliminarlo y no interactuar con el enlace.

La Federación Colombiana de Municipios recomienda consultar periódicamente el estado de cuenta en el SIMIT. Así, los ciudadanos pueden comprobar si tienen obligaciones pendientes sin depender de mensajes de cobro que podrían ser utilizados para cometer estafas.