Un ataque informático puede paralizar un negocio: las cifras que preocupan a las PyMEs colombianas

Una pequeña empresa puede perder en cuestión de minutos el acceso a sus cuentas, los archivos de sus clientes o las herramientas que utiliza para vender. A diferencia de una gran compañía, que posiblemente cuenta con un equipo de tecnología para atender la emergencia, muchos negocios colombianos tendrían que resolver el problema con los recursos disponibles y sin saber exactamente qué hacer.

La amenaza no es lejana. El 25 % de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) consultadas en Colombia por Kaspersky manifestó haber sufrido incidentes de phishing. Otro 20 % reportó ataques que aprovecharon vulnerabilidades de sus programas y un 15 % registró problemas relacionados con accesos remotos externos.

Las cifras muestran que los negocios pequeños también están en el radar de los ciberdelincuentes. No necesitan manejar grandes bases de datos ni administrar millones de pesos para convertirse en objetivos. Una cuenta de correo empresarial, una contraseña comprometida o un computador sin actualizar pueden ser suficientes para intentar entrar a sus sistemas.

El riesgo aumenta a medida que estos establecimientos trasladan más actividades a internet. Hoy, una tienda puede recibir pagos mediante plataformas digitales, almacenar información de compradores en la nube, comunicarse con proveedores por WhatsApp y administrar sus pedidos desde diferentes dispositivos.

Esa dependencia tecnológica también tiene un costo cuando algo sale mal. Un ataque puede impedir que el negocio facture, consulte sus registros o atienda pedidos. En algunos casos, recuperar la información puede tomar tiempo y generar gastos que una empresa pequeña difícilmente tiene previstos.

En América Latina, el 31 % de las PyMEs consultadas por Kaspersky reportó pérdidas económicas después de sus incidentes de ciberseguridad más graves. La falta de personal capacitado es otro obstáculo: el 26 % de las empresas de la región la identificó como uno de los factores que aumenta su exposición.

Los negocios buscan protección sin tener que contratar expertos

A las amenazas tradicionales se suman engaños que aprovechan la popularidad de nuevas aplicaciones. Entre enero y abril de 2026, Kaspersky detectó más de 33.300 ataques en el mundo en los que programas maliciosos se hacían pasar por herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT, Claude y DeepSeek.

Ante estas dificultades, la compañía promueve un modelo de alianzas con bancos, operadores de telecomunicaciones y proveedores de servicios. La propuesta consiste en que estas organizaciones incorporen soluciones de ciberseguridad a los productos que ya ofrecen, de modo que sus clientes puedan acceder a ellas como un beneficio adicional o mediante pagos mensuales.

La iniciativa, denominada Consumer Business Alliances (CBA), cuenta con más de 400 alianzas en diferentes países. Entre las herramientas que contempla está Kaspersky Small Office Security, un servicio que permite proteger computadores, archivos, contraseñas e información empresarial frente a amenazas como el ransomware y el phishing.

También ofrece funciones de respaldo y recuperación de datos. Esto resulta especialmente importante para negocios que no tienen un departamento de tecnología y necesitan recuperar sus archivos para continuar trabajando.

Para acceder, los empresarios deben consultar si su banco, operador de telecomunicaciones o proveedor de servicios participa en este tipo de alianzas y qué condiciones ofrece. Kaspersky no publicó un listado de entidades colombianas vinculadas ni habilitó una convocatoria de inscripción directa.

La protección, sin embargo, no depende únicamente de contratar un programa. Mantener actualizados los dispositivos, limitar los permisos de los empleados, desconfiar de enlaces sospechosos y guardar copias de seguridad son medidas que pueden reducir los daños.

Para un negocio pequeño, proteger sus sistemas también significa proteger su capacidad de seguir abierto.