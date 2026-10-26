Las PyMEs colombianas que usan estas soluciones financieras acceden a un 90 % más de productos

Las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) colombianas que utilizan soluciones de pago comerciales tienen un 90 % más de productos financieros que aquellas que no cuentan con estas herramientas. La diferencia muestra cómo los instrumentos diseñados para las necesidades de un negocio pueden ampliar su relación con el sistema financiero y facilitar la administración de sus recursos.

El dato hace parte del Informe de Banca para Pequeñas y Medianas Empresas 2026, The Multiplier Effect, de Visa. El estudio también señala que las relaciones entre las entidades financieras y las pequeñas empresas generan cinco veces más valor en Colombia que los vínculos con clientes de consumo tradicional.

Sin embargo, muchos pequeños negocios todavía utilizan cuentas y tarjetas personales para manejar los ingresos y gastos de sus actividades comerciales. Esta práctica puede dificultar la identificación de los costos empresariales, el seguimiento de las ventas y la demostración de la capacidad de pago cuando necesitan solicitar financiación.

La separación de las finanzas personales y empresariales permite tener una visión más precisa de los movimientos del negocio. También facilita la organización de los gastos y la construcción de un historial financiero que las entidades pueden considerar al evaluar el acceso a determinados productos de crédito.

Para Ilana Grimberg, líder de PyMEs para Visa América Latina y el Caribe, las necesidades de estos negocios van más allá de conseguir recursos para financiar sus operaciones. También requieren herramientas para administrar el dinero, realizar pagos, cobrar y acceder a servicios financieros acordes con su actividad.

Las tarjetas comerciales también pueden acercar a las empresas a los bancos

La relación entre los pequeños negocios y las entidades financieras aparece en otro resultado del informe. En Colombia, el 97 % de los titulares de tarjetas PyME considera que la entidad que emite su tarjeta es su banco principal. Según el estudio, es el porcentaje más alto entre los mercados latinoamericanos encuestados.

Este indicador refleja la importancia que pueden adquirir los productos comerciales en la relación bancaria de una empresa. Una tarjeta diseñada para las necesidades de un negocio puede funcionar como punto de partida para acceder a otras soluciones financieras, según las características de cada cliente.

Los registros de pagos y transacciones también pueden ayudar a los empresarios a comprender mejor sus movimientos de dinero. Esa información contribuye a organizar los gastos y puede favorecer el acceso a alternativas de crédito más ajustadas a las características de la empresa.

Jessica Rodríguez, directora senior de Soluciones Comerciales de Visa para la Región Andina, señaló que separar las finanzas personales de las empresariales y tener mayor visibilidad de las transacciones puede ayudar a los negocios a construir un historial financiero y ampliar sus oportunidades.

El informe plantea una oportunidad para las entidades que atienden a las PyMEs en Colombia: desarrollar servicios que reconozcan las particularidades de los negocios, en lugar de tratarlos como consumidores tradicionales.

Los resultados presentados corresponden a tendencias identificadas por el estudio. El documento suministrado no detalla los requisitos para acceder a estas soluciones, las entidades que las ofrecen ni sus costos, por lo que cada empresario debe consultar las condiciones específicas de los productos disponibles antes de contratarlos.