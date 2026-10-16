Empresas

¿Cómo acceder gratis a la IA que ayuda a las pymes a revisar sus facturas de servicios públicos?

Hace 33 minutos
Digna Irene Urrea
Pymes
FacebookXLinkedInWhatsApp

Una factura de energía puede esconder cobros que un pequeño negocio no tiene por qué asumir. También puede advertir que el consumo está creciendo y que el siguiente recibo llegará con un valor más alto. Identificar esas señales a tiempo es el objetivo de una herramienta de inteligencia artificial que comenzará a operar en Colombia para ayudar a las micro, pequeñas y medianas empresas a controlar sus gastos de servicios públicos.

Energy Master anunció una inversión de $1.200 millones para poner en marcha EM Pymes, una plataforma que estará disponible sin costo desde el 1 de octubre de 2026 y que busca llegar inicialmente a más de 30.000 negocios. La iniciativa aparece en un momento de presión sobre los costos empresariales, mientras aumenta la demanda de electricidad y Colombia se prepara para los efectos asociados al fenómeno de El Niño.

El sistema permitirá revisar facturas de energía, agua y gas desde un mismo lugar, detectar posibles cobros indebidos y recibir alertas sobre variaciones en el consumo. La intención es que los empresarios puedan identificar gastos evitables antes de que afecten sus cuentas mensuales.

Te puede interesar: Alegra estrena agente de IA: consulta tu cartera sin navegar menús

La electricidad representa un desafío adicional. Según las cifras incluidas en el anuncio, la demanda nacional aumentó 6,49 % en julio frente al mismo mes de 2025, hasta alcanzar 7.701,41 GWh. Además, desde septiembre comenzó a regir un mecanismo de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) que contempla cobros adicionales para determinados usuarios cuando exceden sus metas individuales de consumo.

Para los negocios que necesitan más electricidad para producir o ampliar sus horarios, controlar ese gasto puede marcar una diferencia en su rentabilidad.

¿Cómo revisar las facturas y acceder gratis a la plataforma?

EM Pymes también pretende ayudar a detectar cargos que podrían pasar inadvertidos. Entre ellos están los seguros incluidos en recibos, los errores en las tarifas, los consumos inusuales y las contribuciones que algunos usuarios pueden solicitar que les retiren si cumplen los requisitos legales.

Por ejemplo, una fábrica de confecciones que paga $5 millones mensuales por electricidad, antes de una contribución del 20 %, asumiría $1 millón adicional cada mes por ese concepto. Si su actividad económica cumple las condiciones para obtener una exención y el prestador del servicio la reconoce, el ahorro podría llegar a $12 millones al año. El beneficio depende de cada caso y no aplica automáticamente a todos los negocios.

La plataforma también permitirá administrar contratos y consultar información para entender mejor el comportamiento de los gastos. Según Energy Master, su experiencia previa en la gestión energética para empresas medianas y grandes ha permitido materializar ahorros superiores a US$40 millones entre 2021 y el 30 de junio de 2026.

Te puede interesar: Sinergia Tech: ¿Cómo usar la plataforma gratuita para emprendedores en Colombia?

Los empresarios interesados pueden registrarse en EM Pymes. Para comenzar, deben crear una cuenta, ingresar los datos básicos del negocio y cargar una primera factura de energía, agua o gas. Con esa información, el sistema podrá recuperar el historial disponible y generar alertas relacionadas con el consumo y los pagos.

La modalidad gratuita permite administrar una sede y hasta tres contratos, sin ingresar una tarjeta de crédito. También incluye recordatorios por WhatsApp tres días antes del vencimiento de las facturas.

La iniciativa apunta a que más pequeños negocios tengan acceso a herramientas de control que suelen requerir tiempo, conocimiento técnico o asesoría especializada. Su utilidad dependerá de la información disponible en cada cuenta y de que los empresarios revisen las alertas para determinar qué ajustes o reclamaciones corresponden.

Avatar photo

Digna Irene Urrea

Comunicadora social y periodista apasionada por las buenas historias, el periodismo literario y el lenguaje audiovisual. Aficionada a la tecnología y la ciencia. Email: [email protected]

View all posts

Archivos