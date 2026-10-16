¿Cómo acceder gratis a la IA que ayuda a las pymes a revisar sus facturas de servicios públicos?

Una factura de energía puede esconder cobros que un pequeño negocio no tiene por qué asumir. También puede advertir que el consumo está creciendo y que el siguiente recibo llegará con un valor más alto. Identificar esas señales a tiempo es el objetivo de una herramienta de inteligencia artificial que comenzará a operar en Colombia para ayudar a las micro, pequeñas y medianas empresas a controlar sus gastos de servicios públicos.

Energy Master anunció una inversión de $1.200 millones para poner en marcha EM Pymes, una plataforma que estará disponible sin costo desde el 1 de octubre de 2026 y que busca llegar inicialmente a más de 30.000 negocios. La iniciativa aparece en un momento de presión sobre los costos empresariales, mientras aumenta la demanda de electricidad y Colombia se prepara para los efectos asociados al fenómeno de El Niño.

El sistema permitirá revisar facturas de energía, agua y gas desde un mismo lugar, detectar posibles cobros indebidos y recibir alertas sobre variaciones en el consumo. La intención es que los empresarios puedan identificar gastos evitables antes de que afecten sus cuentas mensuales.

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La electricidad representa un desafío adicional. Según las cifras incluidas en el anuncio, la demanda nacional aumentó 6,49 % en julio frente al mismo mes de 2025, hasta alcanzar 7.701,41 GWh. Además, desde septiembre comenzó a regir un mecanismo de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) que contempla cobros adicionales para determinados usuarios cuando exceden sus metas individuales de consumo.

Para los negocios que necesitan más electricidad para producir o ampliar sus horarios, controlar ese gasto puede marcar una diferencia en su rentabilidad.

¿Cómo revisar las facturas y acceder gratis a la plataforma?

EM Pymes también pretende ayudar a detectar cargos que podrían pasar inadvertidos. Entre ellos están los seguros incluidos en recibos, los errores en las tarifas, los consumos inusuales y las contribuciones que algunos usuarios pueden solicitar que les retiren si cumplen los requisitos legales.

Por ejemplo, una fábrica de confecciones que paga $5 millones mensuales por electricidad, antes de una contribución del 20 %, asumiría $1 millón adicional cada mes por ese concepto. Si su actividad económica cumple las condiciones para obtener una exención y el prestador del servicio la reconoce, el ahorro podría llegar a $12 millones al año. El beneficio depende de cada caso y no aplica automáticamente a todos los negocios.

La plataforma también permitirá administrar contratos y consultar información para entender mejor el comportamiento de los gastos. Según Energy Master, su experiencia previa en la gestión energética para empresas medianas y grandes ha permitido materializar ahorros superiores a US$40 millones entre 2021 y el 30 de junio de 2026.

Los empresarios interesados pueden registrarse en EM Pymes. Para comenzar, deben crear una cuenta, ingresar los datos básicos del negocio y cargar una primera factura de energía, agua o gas. Con esa información, el sistema podrá recuperar el historial disponible y generar alertas relacionadas con el consumo y los pagos.

La modalidad gratuita permite administrar una sede y hasta tres contratos, sin ingresar una tarjeta de crédito. También incluye recordatorios por WhatsApp tres días antes del vencimiento de las facturas.

La iniciativa apunta a que más pequeños negocios tengan acceso a herramientas de control que suelen requerir tiempo, conocimiento técnico o asesoría especializada. Su utilidad dependerá de la información disponible en cada cuenta y de que los empresarios revisen las alertas para determinar qué ajustes o reclamaciones corresponden.