AMD entregó este martes el mejor trimestre de su historia: ingresos de USD 13.377 millones entre julio y septiembre, un 45% más que hace un año y por encima de lo que esperaba Wall Street. El motor, una vez más, es la inteligencia artificial: las ventas de su división de centros de datos casi se duplicaron.

Según el reporte oficial de la compañía, el segmento de centros de datos facturó USD 8.500 millones, un 97% más interanual, impulsado por los procesadores EPYC y el lanzamiento de las GPU Instinct MI450. Las ganancias ajustadas por acción llegaron a USD 2,09, frente a los USD 1,95 que anticipaban los analistas, y las acciones subían cerca de 8% en las operaciones posteriores al cierre.

AMD espera un crecimiento aún mayor

La guía para el cuarto trimestre es agresiva: unos USD 17.000 millones de ingresos, lo que implicaría un crecimiento interanual de 66%. Y la CEO, Lisa Su, fue más allá en la llamada con inversionistas: espera que los ingresos de servidores se dupliquen en 2027 y que el negocio de IA crezca más rápido de lo que la propia empresa proyectaba hace 90 días. Para sostenerlo, afirmó que AMD ya aseguró con su cadena de suministro las obleas, empaques avanzados y memoria necesarios.

Los números llegan en un mercado nervioso. Aunque las acciones de AMD acumulan una subida de 129% en el año, en los últimos días cayeron arrastradas por el temor a que la industria esté gastando demasiado en infraestructura de IA. Intel, su rival de siempre, reportó la semana pasada un crecimiento de 78% en centros de datos, pero sus acciones se desplomaron 29% por una guía débil. El contraste deja a AMD, por ahora, como la cara amable del mismo boom.

No todo crece: la división de videojuegos cayó 40% interanual, hasta USD 773 millones, por menores ventas de chips semipersonalizados y tarjetas gráficas. La compañía también anunció dos adquisiciones para reforzar su apuesta: World Labs, de investigación de modelos, y Taalas, de silicio especializado en inferencia. Sus primeros sistemas Helios ya corren cargas de trabajo de Anthropic, Meta, Microsoft, OpenAI y Oracle.

La apuesta que sostiene el rally

El mercado parece dispuesto a pagar caro el crecimiento de AMD mientras la demanda de chips de IA siga superando la oferta. La pregunta que queda flotando es la misma que castigó a Intel: cuánto de esa demanda es sostenible y cuánto es la espuma de una industria que gasta como si no hubiera techo.

Fuentes: https://ir.amd.com/news-events/press-releases/detail/1303/amd-reports-third-quarter-2026-financial-results | https://www.cnbc.com/2026/11/03/amd-amd-q3-earnings-report-2026-.html