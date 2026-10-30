Contratar una agencia de marketing digital requiere evaluar su experiencia, metodología y capacidad para demostrar resultados. Su presencia en Google, la calidad de su página web y el uso de inteligencia artificial ofrecen pistas sobre sus conocimientos técnicos. Sin embargo, aparecer en los primeros resultados de búsqueda no garantiza que una empresa sea la mejor opción.



La revisión puede comenzar con una consulta en Google, ChatGPT o Gemini, seguida de un análisis de los proyectos realizados y las referencias de sus clientes. También conviene comprobar si la empresa explica cómo consigue tráfico, identifica oportunidades comerciales y mide el rendimiento de sus campañas. Estas evidencias permiten comparar propuestas más allá de los precios.

El trabajo de una firma especializada puede incluir posicionamiento en buscadores, desarrollo web, creación de contenido, publicidad digital y análisis de datos. Algunas incorporan agentes de IA para identificar tendencias, clasificar búsquedas y elaborar informes. Estas herramientas agilizan procesos operativos, mientras que la planificación estratégica y las decisiones de inversión necesitan supervisión profesional.

Al evaluar una Agencia SEO, es recomendable solicitar ejemplos de proyectos y conocer los criterios utilizados para seleccionar palabras clave. La guía oficial de optimización de Google explica cómo facilitar que los buscadores comprendan el contenido de un sitio. El posicionamiento depende de múltiples factores y ninguna técnica asegura alcanzar el primer lugar.

Cómo evaluar la presencia de una agencia en Google y la IA

Los asistentes de inteligencia artificial también están cambiando la manera de encontrar empresas. El GEO, conocido como optimización para motores generativos, reúne prácticas orientadas a mejorar la posibilidad de que una marca aparezca citada en respuestas generadas por IA. Comparte fundamentos con el SEO, aunque sus resultados no se pueden garantizar.

Una comprobación consiste en consultar el nombre de la empresa en distintos servicios y contrastar la información obtenida. La incorporación de la búsqueda web en ChatGPT permite localizar fuentes directamente desde el asistente. No obstante, sus respuestas pueden variar según la consulta y no constituyen una medición definitiva de reputación o posicionamiento.

Los directorios Clutch, Sortlist y AdWords Latam son otras referencias para identificar posibles proveedores. Sus perfiles pueden incluir especialidades, trayectoria y opiniones comerciales. Las reseñas que describen trabajos concretos, plazos y resultados aportan más información que las calificaciones aisladas. También es útil revisar el portafolio, las certificaciones y el funcionamiento de la página desde un celular.

Antes de contratar una agencia de marketing, conviene solicitar un diagnóstico del negocio. Este debería identificar oportunidades de mejora, canales recomendados, indicadores de rendimiento y responsabilidades del equipo. Una propuesta técnica debe explicar cómo se relacionan las acciones previstas con los objetivos comerciales, sin depender únicamente de estimaciones de tráfico o promesas de visibilidad.

CriterIA, la metodología de AMD para integrar personas e IA

AMD Agencia de Marketing Digital presenta CriterIA como un método de trabajo que combina especialistas con agentes de inteligencia artificial. Su oferta incluye SEO, desarrollo web, software, publicidad en Google, redes sociales y estrategias de crecimiento para empresas de Colombia, Latinoamérica y Estados Unidos.

Según la información proporcionada por AMD, el proceso comienza con una recopilación de datos sobre objetivos, clientes, competencia y restricciones de cada organización. Este contexto permite establecer qué actividades pueden automatizarse y cuáles necesitan intervención humana. La metodología contempla diferentes niveles de autonomía según el riesgo, la complejidad y el impacto de cada tarea.

La compañía señala que utiliza este enfoque en el diseño de páginas web profesionales y en pruebas realizadas dentro de sus propios sitios. Para valorar su efectividad, es necesario contrastar los resultados con indicadores verificables, como la generación de contactos comerciales, las conversiones y la evolución del tráfico orgánico.

Imagen: ENTER.CO / Generada con IA (ChatGPT)