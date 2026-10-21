¿Tesla y SpaceX serán una sola empresa? Esto es lo que se sabe del plan de Elon Musk

Las juntas directivas de Tesla y de SpaceX crearon comités especiales de directores independientes para evaluar una posible fusión entre las dos compañías de Elon Musk. El propio Musk lo confirmó durante la llamada de resultados del tercer trimestre de SpaceX y dijo que, como parte interesada, no puede participar en esas discusiones.

Musk aseguró que apoya la idea, pero pidió no darla por hecha: los comités no han acordado los términos de ninguna transacción y la operación necesitaría el voto favorable de los accionistas. En Tesla se requeriría la aprobación del 50% de todos los accionistas, no solo de los que voten, un umbral más alto que en SpaceX, donde Musk conserva más del 50% del poder de voto tras su salida a bolsa.

Una empresa combinada de unos US$3,6 billones

Según el Financial Times, una fusión crearía una compañía de alrededor de US$3,6 billones (trillones en inglés) y enfrentaría obstáculos serios, como las votaciones de los accionistas y posibles investigaciones regulatorias. Musk argumentó que hay “mucho mérito” en combinar ambas empresas, que ya cooperan en el desarrollo de software de IA, robótica, Starmind (el proyecto de centros de datos de IA en órbita de SpaceX) y Terafab, el proyecto conjunto de fabricación de chips.

Los números que empujan la discusión

La confirmación llegó el mismo día en que SpaceX reportó un trimestre récord: ingresos de US$14.580 millones, un 161% más que un año antes, y una utilidad neta de US$4.400 millones, frente a una pérdida de US$1.100 millones en el mismo periodo de 2025. Ambas cifras superaron las expectativas de Wall Street.

El dato más llamativo: la unidad de inteligencia artificial, que SpaceX ahora llama Super Intelligence, facturó US$7.560 millones, más de nueve veces lo de un año atrás, y por primera vez superó a Starlink. La mayor parte de ese negocio viene de alquilar capacidad de cómputo a otras empresas de IA, entre ellas Anthropic, Google y Reflection AI; la unidad también incluye el chatbot Grok, la red social X y la herramienta de programación Cursor, comprada durante el trimestre.

La conectividad, principalmente Starlink, creció 69% hasta US$5.250 millones y cerró septiembre con 13,6 millones de suscriptores residenciales, casi el doble de los 7,2 millones de un año antes. Eso sí, cada cliente paga menos en promedio: US$69 al mes, frente a US$99 en 2023, a medida que el servicio lanza planes más baratos y llega a mercados de menores ingresos. En Colombia, Enter ya explicó cuánto cuesta Starlink en 2026 y qué incluye cada plan.

El gasto crece aún más rápido que los ingresos: SpaceX invirtió US$19.600 millones en el trimestre, casi el triple que un año antes, y espera gastar entre US$35.000 y US$40.000 millones en el cuarto trimestre a medida que entra en operación más capacidad de cómputo.

¿Qué sigue?

Tesla reporta sus propios resultados este miércoles 21 de octubre, un día después de SpaceX. Por ahora no hay acuerdo sobre términos ni calendario: si los comités dan luz verde, la decisión final quedará en manos de los accionistas de ambas compañías, con el requisito más exigente del lado de Tesla.

Fuentes:

TechCrunch, “SpaceX and Tesla boards form special committees to review merger”: techcrunch.com

The Next Web, “SpaceX revenue rises 161% to $14.6B as AI business overtakes Starlink”: thenextweb.com