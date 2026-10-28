Hablamos con Sandra Hinestroza, directora de HP Colombia, sobre los retos de la compañía y sus planes

Hace cuatro años vi por primera vez a Sandra Hinestroza en la tarima de un evento de HP. La compañía presentaba una nueva impresora y, durante el lanzamiento, la anunció como la primera mujer en liderar su operación en Colombia. En ese momento no tuve la oportunidad de hablar con ella. La conversación llegó cuatro años después, cuando volvimos a coincidir en un espacio en el que la marca presentó su portafolio de computadores, equipos para gaming, impresoras y accesorios.

El tiempo transcurrido entre ambos encuentros también marca una etapa en la dirección de Hinestroza. Durante estos cuatro años, HP ha tenido que responder a los cambios del mercado tecnológico, las dificultades en el suministro de componentes y el aumento de los costos. La inteligencia artificial, por su parte, ha comenzado a transformar las características que los consumidores buscan en un computador.

En nuestra conversación, la directora general de HP Colombia habló sobre estos desafíos, el comportamiento del negocio y las decisiones que han marcado su gestión.

Colombia, un mercado importante para HP

Hinestroza asegura que Colombia ocupa el segundo lugar entre los mercados de HP en América Latina, después de México. Esa posición representa una oportunidad para la compañía, pero también exige responder a las necesidades de consumidores y empresas que buscan renovar sus equipos.

El balance de 2026, según la ejecutiva, ha estado marcado por dificultades en la cadena de suministro, la falta de algunos componentes y el incremento de los costos. Estos factores han presionado los precios de los productos tecnológicos y han obligado a las empresas a ajustar sus operaciones.

«Hemos sido una compañía que una de sus características es la resiliencia y es la posibilidad también de encontrar oportunidades en medio de las dificultades», explicó Hinestroza.

La directiva sostiene que el trabajo con sus aliados comerciales y la cercanía con los clientes han sido importantes para mantener el negocio. En lugar de limitar la relación con los consumidores a la venta de equipos, HP busca conocer sus necesidades y ofrecer soluciones que respondan a diferentes presupuestos y usos.

De vender computadores a construir un ecosistema

Uno de los cambios que se perciben en el portafolio de HP está relacionado con la variedad de productos y las necesidades que buscan atender. El computador continúa siendo una herramienta de trabajo y estudio, pero también funciona como centro de entretenimiento, creación de contenido y videojuegos.

El segmento gamer es uno de los ejemplos de esa transformación. La adquisición de HyperX le permitió a HP incorporar conocimientos sobre los requerimientos de los jugadores y ampliar su oferta de periféricos y equipos especializados.

Hinestroza reconoce que entrar en ese mercado exigió aprender de una comunidad que conoce sus necesidades y tiene expectativas específicas sobre el rendimiento de los dispositivos.

«Los que sabían eran los que venían de HyperX», recordó sobre el proceso de integración de ese conocimiento en la compañía.

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La apuesta consiste en conectar computadores, accesorios y periféricos para responder a las exigencias de quienes juegan de manera competitiva, transmiten partidas o crean contenido. Al mismo tiempo, HP mantiene productos dirigidos a estudiantes, profesionales y personas que necesitan un equipo para trabajar desde distintos lugares.

En este último grupo, la autonomía de la batería se ha convertido en una de las características que, según Hinestroza, solicitan los consumidores. La compañía también incorpora capacidades de inteligencia artificial en sus computadores, una tecnología que despierta preguntas entre quienes buscan aprovecharla en sus actividades cotidianas.

La ejecutiva señala que los clientes quieren conocer las herramientas disponibles y entender cómo pueden utilizarlas para ser más productivos. También destaca el procesamiento de inteligencia artificial directamente en el dispositivo, una alternativa que puede contribuir a proteger la información según el tipo de tarea y la implementación tecnológica.

Cuatro años de liderazgo y un propósito personal

Cuando le pregunté cómo ha vivido estos cuatro años al frente de HP Colombia, Hinestroza habló menos de su posición y más del equipo que dirige.

Para ella, uno de los principales aprendizajes ha sido encontrar un propósito compartido dentro de la organización: mejorar la vida de las personas mediante la tecnología. Esa idea, explica, abarca tanto a los consumidores individuales como a las empresas.

La gestión también ha estado acompañada de retos internos y de la necesidad de mantener la productividad del equipo. Sin embargo, la directiva afirma que su experiencia ha sido satisfactoria porque ha podido trabajar en asuntos que van más allá de los productos, entre ellos la sostenibilidad y la inclusión.

Su historia personal también hace parte de esa experiencia. Hinestroza nació en Quibdó, Chocó, y reconoce la importancia de representar a las mujeres y a la población afrocolombiana en espacios de liderazgo empresarial.

«Como mujer, tener la oportunidad de ser un referente para otras mujeres, como mujer negra, ser referente para una comunidad, también me da la oportunidad de aportar», afirmó.

Cuatro años después de aquel lanzamiento de impresoras en el que la vi por primera vez, la conversación con Hinestroza permite mirar más allá de los equipos que HP presenta. La tecnología cambia, aparecen nuevas categorías de productos y los consumidores modifican sus expectativas. Para quienes dirigen estas compañías, el desafío está en adaptar el negocio a esas transformaciones sin perder de vista a las personas que utilizan sus productos.