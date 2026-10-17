Los términos comerciales de Meta cambiarán el 30 de octubre con una autorización para rastrear sitios web asociados a los productos o servicios de quienes usan sus plataformas con fines de negocio. El texto permite recopilar contenido y utilizarlo, entre otros propósitos, para desarrollar, investigar y entrenar productos de la compañía.

La cláusula alcanza algo distinto de las publicaciones que una empresa sube a Facebook o Instagram: también se refiere a dominios, páginas y direcciones web vinculados con su actividad. Para medios, tiendas y otros negocios que dependen de las herramientas de Meta, la pregunta es qué permisos conceden sobre contenido alojado fuera de esas redes.

El alcance jurídico no está resuelto. Nieman Lab consultó a especialistas que ven una autorización amplia para entrenar IA con sitios asociados a cuentas comerciales. Meta, por su parte, dijo al medio que el cambio reúne lenguaje antes repartido entre diferentes condiciones y que no modificará su forma de rastrear publicaciones.

A quién afectan los términos comerciales de Meta

Los términos comerciales cubren el acceso o uso de productos de Meta con fines de negocio. Sus ejemplos incluyen anuncios, mensajes de mercadeo, venta de productos, desarrollo de aplicaciones, catálogos, administración de páginas y grupos comerciales, Ads Manager y Meta Business Suite. No se limitan a grandes empresas ni exclusivamente a quienes compran publicidad.

La nueva autorización enumera programas automatizados como rastreadores, bots y herramientas de extracción de datos. También contempla crear credenciales de prueba para acceder, indexar, almacenar en caché, analizar y recopilar contenido de los sitios incluidos en la cláusula, además de consultar sus actualizaciones periódicamente.

“Asociados” es una palabra importante. La redacción habla de dominios, páginas o direcciones relacionadas con los productos o servicios del usuario, o disponibles mediante el uso de los productos de Meta. No significa que la compañía haya adquirido la propiedad de toda la web ni que cualquier sitio quede automáticamente sujeto al contrato.

El documento permite usar lo recopilado para prestar, desarrollar, mejorar, investigar, entrenar y mantener la integridad de productos, servicios y funciones de Meta. Nieman Lab señala que la definición de productos de la compañía incluye su oferta de IA. Esa combinación explica la preocupación de los editores, aunque no prueba qué contenido concreto se usará en un entrenamiento futuro.

Por qué bloquear un rastreador no resuelve todo

Un archivo robots.txt comunica a los rastreadores qué partes de un sitio pueden consultar. Meta dijo a Nieman Lab que los propietarios pueden seguir utilizando ese mecanismo para gestionar el acceso a su contenido. Es una afirmación de la compañía, no una garantía de que desaparezca cualquier disputa contractual.

Los abogados consultados por el medio advierten que Meta podría argumentar que sus términos comerciales prevalecen sobre otras instrucciones de bloqueo. Esa es su interpretación del riesgo. No equivale a una sentencia que declare inválido robots.txt o que autorice a ignorar cualquier restricción de acceso.

La referencia a credenciales de prueba abre otra pregunta: hasta dónde podría entrar un rastreador en sitios que exigen registro. Meta no respondió al medio si esa facultad se utilizaría para superar muros de pago. El texto no permite concluir que la empresa ya esté eludiendo suscripciones de medios ni que todos los contenidos de pago serán recopilados.

Enter había explicado el uso de publicaciones de Facebook e Instagram para entrenar IA. Esta actualización plantea un problema adicional para los negocios: la relación entre una cuenta comercial y el contenido de un sitio externo. No conviene confundir ambos permisos ni asumir que una solicitud sobre datos personales cubre también el contrato de una empresa.

Qué revisar antes del 30 de octubre

El aviso de actualización indica que, si el usuario no acepta las nuevas condiciones, debe dejar de acceder o utilizar los productos con fines comerciales. Según Nieman Lab, no hay una opción para mantener la cuenta de negocio y rechazar únicamente esta cláusula. Eso coloca la revisión del contrato junto a una decisión operativa: qué servicios usa realmente la organización y de cuáles depende.

Un primer paso es identificar las páginas, cuentas de anuncios, catálogos y sitios vinculados al negocio. Después conviene distinguir contenido propio, material licenciado por terceros y páginas con información que no debe exponerse públicamente. Un permiso concedido por la empresa no elimina por sí solo las obligaciones que esta tenga frente a autores, clientes u otros titulares.

Las decisiones sobre acceso, licencias y continuidad de una cuenta requieren revisar el contrato completo y la legislación aplicable. Cerrar perfiles o cambiar barreras del sitio sin evaluar sus efectos puede afectar campañas, atención a clientes y tráfico. Tampoco basta instalar un bloqueo técnico y dar por zanjada la cuestión legal.

Los términos comerciales de Meta entrarán en vigor el 30 de octubre de 2026, según el aviso oficial. Lo que sigue abierto es cómo se aplicará esa autorización, qué límites admitirán las distintas jurisdicciones y cómo se resolverá la tensión entre las instrucciones de un sitio y los permisos de una cuenta comercial.

Fuentes: Meta, vista previa de los términos comerciales; Nieman Lab, Meta’s new commercial terms will allow the scraping of news sites, legal experts say.