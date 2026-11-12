Nvidia evalúa la salida de Jensen Huang: qué está en juego para la IA

La junta directiva de Nvidia se reunió la noche del miércoles 11 de noviembre para decidir el futuro de Jensen Huang, su cofundador y CEO desde 1993. Hasta la mañana del jueves la compañía no había anunciado ninguna decisión. Según The Wall Street Journal, el consejo se preparaba para destituirlo. The New York Times, que cita a dos personas con conocimiento del caso, dice que lo está evaluando. Nvidia no respondió a las solicitudes de comentarios de ambos medios.

El giro fue rápido. El domingo 8 de noviembre la junta había expresado confianza en Huang y abierto una investigación independiente por los reportes de que fue blanco de una operación de inteligencia extranjera, como contó ENTER.CO. Huang reconoció en un mensaje a sus empleados una infidelidad. Funcionarios de Estados Unidos sospechan que la mujer, Alice Huang, ejecutiva de Megaspeed, trabajaba para China; Beijing lo niega. El miércoles, el Times reportó, con base en cinco personas que trabajaron en Nvidia, que Huang tuvo además una relación con una ejecutiva que le reporta. La junta había dicho que no tenía razones para creer que se hubieran comprometido secretos de la empresa ni la seguridad nacional de Estados Unidos.

Una empresa construida alrededor de una persona

Lo que vuelve delicada una eventual salida es que Nvidia no tiene plan de sucesión conocido. Huang, de 63 años, maneja unos 60 reportes directos y es el mayor accionista individual, con 3,56 % de la compañía, según el Times. Bajo los estatutos, la mayoría de la junta puede removerlo “con o sin causa”, y diez de sus once directores son independientes, de acuerdo con Reuters. Nvidia ni siquiera tiene presidente de la junta.

Patrick Moorhead, fundador de la firma de análisis Moor Insights & Strategy, comparó el caso con el de Apple tras Steve Jobs: nadie puede reemplazarlo y dirigir igual, dijo al Times, así que haría falta “un sistema operativo diferente”. Semafor reportó que algunos directores prefieren a la directora financiera, Colette Kress, como CEO interino, y Bloomberg que la junta trabaja con una firma externa de búsqueda y evalúa un interino mientras encuentra un reemplazo definitivo. Analistas citados por Reuters mencionan además a Ian Buck, quien ayudó a desarrollar CUDA, el software que mantiene a los desarrolladores atados a los chips de Nvidia. Ninguno de esos nombres ha sido confirmado por la empresa.

Lo que se mueve fuera de Nvidia

El Times calcula que Nvidia controla cerca de 90 % del mercado de chips para los grandes proyectos de IA, así que sus dudas de liderazgo se sienten en toda la industria. Las acciones cayeron más de 8 % después del cierre del miércoles, según Reuters, y CNN las ubicaba 5,5 % abajo antes de la apertura del jueves, con una pérdida de más de US$300.000 millones en valor de mercado en lo que va de la semana. Neil Wilson, estratega de Saxo, advirtió que sacar al “hombre clave” de la IA sería un golpe para la acción y para todo el sector, y se preguntó si desinfla el rally de las tecnológicas. Esa mañana, AMD y Broadcom apuntaban a abrir al alza, mientras Intel y Marvell se perfilaban a la baja.

Ben Barringer, de Quilter Cheviot, agregó otro efecto: Huang pesa en los debates sobre regulación y financiación de la IA, y si su voz se debilita, Nvidia podría tener menos influencia. Aun así, no espera un impacto de corto plazo en la compañía mientras su cartera de pedidos siga fuerte y cumpla sus metas.

La política también está en juego. Según CNN, el secretario de Estado Marco Rubio informó en mayo al presidente Donald Trump sobre una posible relación de Huang con una espía china, antes de un viaje a Beijing; Trump dijo el lunes que no lo sabía y ha defendido a Huang. La semana próxima Trump viaja a Shenzhen, donde se espera que se reúna con Xi Jinping. Los senadores demócratas Chris Coons y Elizabeth Warren pidieron preservar documentos sobre las exportaciones de chips a China, y el portavoz de la cancillería china, Mao Ning, dijo que Estados Unidos debería dejar de usar “narrativas de espionaje” como excusa para un “bloqueo tecnológico”.

Falta saber qué decide la junta, qué concluye la investigación que dirige el bufete Wachtell Lipton y qué ocurre con las exportaciones de chips a China. Por ahora, lo único confirmado es que la empresa más importante de la IA está debatiendo si puede seguir con su fundador al frente.

Fuentes: The Wall Street Journal y The New York Times.