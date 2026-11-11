ChatGPT, Gemini o Perplexity: ¿cuál comete menos errores al organizar sus gastos? Los pusimos a prueba

Después de un mes de mercado, domicilios y recibos, la tentación es pegar los movimientos del banco en un chatbot y pedirle que ordene las cuentas. La pregunta práctica es cuánto se puede confiar en la suma que devuelve una IA gratis antes de tomar decisiones con esos números.

Para comprobarlo, ENTER armó un extracto ficticio de octubre con 18 movimientos y cuatro trampas habituales en cualquier cuenta real: un cargo duplicado, una devolución, un retiro de cajero con su comisión y un pago PSE imposible de clasificar por su nombre. El mismo texto y la misma instrucción (“totaliza mis gastos por categoría, dime el gasto total y señala lo que te llame la atención”) se entregaron a ChatGPT (sin crear cuenta), Gemini y Perplexity (con cuentas gratuitas) el 11 de noviembre de 2026, una sola corrida por servicio. La respuesta correcta estaba calculada de antemano: descontando el duplicado y sin contar el retiro como consumo, el gasto del mes era de $756.550.

El extracto de la prueba, completo

Este es el material exacto que recibieron los tres asistentes; cualquiera puede repetir la prueba con él:

03 oct – SUPERMERCADO COLINA – 86.400

04 oct – UBER*VIAJE – 23.500

05 oct – EXITO – 112.300

05 oct – EXITO – 112.300

06 oct – NETFLIX.COM – 29.900

07 oct – EPM SERVICIOS – 154.200

09 oct – RESTAURANTE EL CIELO – 78.000

10 oct – DEVOLUCION EXITO – -45.000

12 oct – DROGUERIA SANAR – 39.700

14 oct – GASOLINA PRIMAX – 60.000

15 oct – SPOTIFY – 16.900

18 oct – RETIRO CAJERO – 300.000

18 oct – COMISION RETIRO – 8.700

21 oct – PAGO PSE REF 88341 – 52.400

24 oct – MERCADO JUSTO – 64.150

27 oct – CINEPOLIS – 41.800

30 oct – UBER*EATS – 33.600

31 oct – NOMINA EMPRESA – +2.800.000

Qué respondió cada uno

Perplexity fue el único que llegó a la cifra exacta.

Reportó $868.850 en gastos netos (incluyendo los dos cargos de Éxito, sin contar el retiro) y calculó aparte el escenario correcto: si uno de los cargos de Éxito era un duplicado y se reversaba, “el gasto neto del mes bajaría a $756.550”, la cifra exacta del gabinete. Separó el efectivo del consumo, marcó el pago PSE como “provisional” en lugar de adivinar su categoría, no asumió que la devolución resolvía el duplicado (los montos no coinciden, dijo) y entregó el resumen en un archivo CSV descargable.

ChatGPT fue consistente y, sobre todo, honesto. Totalizó $1.168.850 en salidas, incluyendo el duplicado y el retiro, pero marcó el posible cobro doble, advirtió que el efectivo no equivale a consumo, dejó el PSE “sin identificar” y cerró con una pregunta: si los dos cargos de Éxito fueron compras distintas o un duplicado. Antes de tomar una decisión con los números, esa pregunta es la respuesta correcta.

Gemini acertó la tabla y falló el titular. Su tabla por categorías es correcta y suma $1.168.850, igual que la de ChatGPT. Pero su “Total de Gastos” afirmó $968.850: $200.000 menos que su propia tabla, sin explicación, y el balance del mes que calculó a partir de ahí heredó el error. También clasificó el pago PSE como “Servicios y Facturas”, una adivinanza que los otros dos evitaron.

Qué revisar antes de pegar el extracto real

La lección más útil de la prueba es dónde falló el que falló: no en la tabla detallada, sino en la cifra destacada. Si usa una IA gratis para ordenar sus gastos, pida la tabla por categorías y súmela aparte; el total grande hay que verificarlo como si lo hubiera dicho un amigo despistado. Los tres servicios detectaron el cargo duplicado y ninguno lo corrigió sin preguntar, que es el comportamiento deseable.

La otra revisión es de privacidad. Según la documentación de OpenAI y Google, en las cuentas gratuitas las conversaciones pueden usarse para mejorar sus modelos, y ambas compañías permiten desactivarlo en la configuración de datos de cada servicio. Un extracto real contiene hábitos, lugares y hábitos de consumo: mejor anonimizarlo antes de pegarlo. En una prueba anterior de ENTER, la misma lógica de verificación aplicó a las listas de tareas que estos asistentes sacan de una reunión.

La conclusión práctica: una IA gratis sirve para ordenar los gastos del mes y algunas lo hacen con precisión quirúrgica, pero ninguna respuesta debería pasar directo al presupuesto sin una suma de control.

Fuentes: OpenAI, Google.