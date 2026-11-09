La junta directiva de Nvidia abrió una investigación independiente tras los reportes de que su fundador y CEO, Jensen Huang, fue blanco de una operación de inteligencia extranjera. El anuncio del domingo 8 de noviembre llegó junto con una carta en la que el directivo admitió una infidelidad y pidió disculpas a su familia y a los empleados.

La compañía sostiene que, por ahora, no tiene razones para creer que se hayan comprometido secretos de Nvidia ni la seguridad nacional de Estados Unidos. Un comité de directores independientes y abogados externos supervisará la investigación, según informó CNN.

Las sospechas se concentran en Alice Huang, una ejecutiva vinculada a Megaspeed, empresa tecnológica con sede en Singapur y cliente de Nvidia. Según los reportes de medios estadounidenses recogidos por CNN, funcionarios de ese país sospechan que entregó información a China y ayudó a introducir chips avanzados de inteligencia artificial pese a los controles de exportación. Son acusaciones bajo investigación, no hechos establecidos.

Qué admitió Jensen Huang y qué sigue bajo investigación

En su mensaje oficial a los empleados, Huang reconoció haber sido infiel, pero no identificó a la otra persona. Tampoco admitió haber compartido información confidencial. El directivo afirmó que apoya la investigación y que cooperará plenamente con ella.

“Le fui infiel a mi esposa. Mis acciones la hirieron a ella y a nuestros hijos. No hay excusa para lo que hice”, escribió. Más adelante señaló: “Estoy comprometido con proteger a Nvidia y apoyar la seguridad nacional de Estados Unidos”.

La empresa indicó a CNN que Huang seguirá al frente de Nvidia sin interrupción. Su permanencia importa más allá de la dirección cotidiana: es cofundador y la cara más visible de una compañía cuyos chips tienen un papel central en la expansión de la IA. CNN cita a especialistas que advierten sobre la falta de un sucesor claro, pero la empresa no ha anunciado una salida ni un relevo.

Los chips hacia China, en el centro del caso

Megaspeed compra procesadores de Nvidia, por lo que la investigación también pone bajo escrutinio los controles que impiden que tecnología estadounidense restringida llegue a compradores chinos. Huang ha defendido una mayor apertura de las ventas a ese mercado. La relación comercial y política entre ambas potencias, con los chips como punto de negociación, ha sido seguida por ENTER en este artículo.

Nvidia ya había rechazado las sospechas sobre desvíos ilegales de chips. Según CNN, la compañía sostuvo que esas preocupaciones habían sido desmentidas el año pasado y que las reuniones de Huang con clientes forman parte de su trabajo.

El lunes, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, negó la acusación de que Alice Huang recopilara información para Beijing. La calificó de especulación sin fundamento y de un intento de desacreditar a China, de acuerdo con CNN.

El caso también llegó al Congreso estadounidense. Los presidentes republicanos de los comités de Asuntos Exteriores, Inteligencia y del Partido Comunista Chino de la Cámara de Representantes solicitaron que Huang responda preguntas sobre Megaspeed y los protocolos de seguridad de Nvidia frente al espionaje extranjero. El alcance de cualquier acceso a información sensible sigue pendiente de la investigación.

Fuentes: CNN / Nvidia