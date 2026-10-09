Sinergia Tech: ¿Cómo usar la plataforma gratuita para emprendedores en Colombia?

Emprendedores, pequeñas empresas, universidades y organizaciones del sector tecnológico ya cuentan con un nuevo espacio para encontrar oportunidades de formación, establecer contactos y dar visibilidad a sus proyectos. Se llama Sinergia Tech y fue lanzado el 8 de octubre de 2026 como parte del programa Emprendimiento Digital 2026.

La plataforma está disponible en sinergiatech.gov.co y busca reunir en un mismo lugar a los actores del ecosistema de innovación digital colombiano. Su acceso es gratuito y está diseñada para facilitar las conexiones sin intermediarios, especialmente entre iniciativas que necesitan fortalecer sus capacidades y organizaciones que pueden contribuir a su desarrollo.

El proyecto es impulsado por el Ministerio TIC, en alianza con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo e iNNpulsa Colombia. La propuesta responde a una dificultad del ecosistema emprendedor: la dispersión de la información sobre programas, contactos y oportunidades para desarrollar negocios basados en tecnología.

¿Qué pueden encontrar los usuarios en Sinergia Tech?

La plataforma organiza sus servicios en tres áreas. Cada una responde a una necesidad distinta de los emprendimientos y las organizaciones que participan en la economía digital.

1. Diagnóstico y fortalecimiento

Esta área permite identificar el nivel de madurez digital de una iniciativa y reconocer sus brechas tecnológicas mediante instrumentos especializados. El diagnóstico puede servir como punto de partida para determinar qué capacidades necesita desarrollar un negocio.

2. Conexión con empresas y organizaciones

Sinergia Tech cuenta con un directorio interactivo para facilitar el contacto entre startups, incubadoras, aceleradoras, instituciones académicas y cámaras de comercio. La herramienta busca favorecer el intercambio de conocimientos y la creación de relaciones entre actores que pueden colaborar en proyectos de innovación.

3. Acceso a oportunidades

El tercer componente reúne un Banco de Oportunidades en el que los emprendedores pueden dar a conocer sus proyectos y consultar convocatorias, actividades de formación y eventos institucionales. La intención es facilitar la búsqueda de recursos y espacios de aprendizaje sin tener que localizar cada iniciativa por separado.

¿Quiénes pueden participar y cómo ingresar?

La convocatoria está dirigida a emprendedores, unidades productivas, micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y otros integrantes del ecosistema digital colombiano.

Para comenzar, los interesados pueden ingresar a sinergiatech.gov.co y explorar las herramientas disponibles. El portal fue presentado como un servicio gratuito y sin intermediarios.

La información anunciada no detalla requisitos adicionales de inscripción, documentación obligatoria ni condiciones específicas para publicar proyectos o acceder a cada oportunidad. Por eso, quienes quieran utilizar funciones particulares deben revisar las instrucciones que aparecen en la plataforma.

Una apuesta por conectar las regiones

Durante el lanzamiento, Germán Enrique Bacca, viceministro de Transformación Digital, señaló que el propósito es llevar las herramientas digitales más allá de las grandes ciudades y mejorar la productividad de los negocios en los territorios.

La iniciativa pretende facilitar que emprendedores y pequeños comerciantes encuentren recursos para fortalecer sus capacidades, incluso cuando operan en municipios alejados de los principales centros económicos.

Sinergia Tech comienza así como un punto de encuentro para quienes buscan desarrollar proyectos digitales, ampliar sus redes de contacto o identificar oportunidades de crecimiento. Su utilidad dependerá de las conexiones, los recursos y las convocatorias que estén disponibles para los usuarios.