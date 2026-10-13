Alegra presentó un agente de inteligencia artificial que permite consultar ventas, cartera, gastos e inventario mediante una conversación. En Colombia, el acceso se abre de forma progresiva por lista de espera. Registrarse no significa que la herramienta quede habilitada de inmediato.

La propuesta es pedir un reporte con palabras propias y recibirlo con un análisis, en Excel, PDF o por correo. El agente consulta la información que la empresa ya tiene registrada en Alegra. También puede preparar borradores de factura, pero necesita confirmación antes de emitirlos y enviarlos a la DIAN.

Ese límite importa para una pyme: pedir “crea una factura” no equivale a haberla expedido. La página del producto indica que el usuario debe revisar cliente, productos, valores e impuestos. Puede solicitar cambios o detener la operación antes de aprobarla.

¿Qué se puede preguntar y qué depende de los registros?

Entre los ejemplos publicados están comparar las ventas de dos meses, revisar clientes con cartera vencida y detectar productos con poco inventario. También se pueden solicitar gráficos y reportes visuales para entender cómo cambia el negocio.

La respuesta depende de los datos disponibles. Una venta no registrada o un pago pendiente de ingresar no aparecerán correctamente en el análisis. Por eso, indicar fechas y alcance de la consulta sigue siendo necesario, aunque ya no haya que recorrer menús.

El agente puede programar reportes recurrentes. Por ejemplo, un resumen semanal de ventas o el estado de resultados al cierre de cada mes. La configuración debe precisar qué información se quiere recibir, con qué frecuencia y por cuál vía.

Alegra señala que las consultas podrán hacerse dentro del sistema y por WhatsApp cuando el canal esté habilitado. No anuncia que todos los usuarios colombianos tengan esa conexión desde el primer día. La versión para manejar varias empresas desde el Espacio Contador todavía está en preparación.

El lanzamiento llega después de que la empresa anunciara vacantes remotas con foco en inteligencia artificial. Esta vez, la novedad está en una función para trabajar con los registros contables, no en un proceso de contratación.

Acceso gradual y revisión antes de facturar

La documentación de ayuda explica el flujo de reportes y tareas. Sin embargo, la página colombiana del producto mantiene una lista de espera y dice que cada interesado recibirá un aviso cuando llegue su turno. Tener un instructivo disponible no prueba que todas las cuentas ya puedan usarlo.

La información consultada no fija una fecha para completar el despliegue ni un precio separado para el agente. Tampoco permite concluir que esté incluido en cualquier plan. Esas condiciones deben comprobarse al recibir la activación.

Alegra presenta el sistema como un complemento del contador. Su utilidad es acelerar consultas, preparar documentos y repetir reportes. El criterio sobre una decisión contable o tributaria sigue requiriendo revisión profesional.

Para una prueba inicial, conviene contrastar un reporte conocido con los registros de la empresa y revisar sus fechas. En facturación, el paso decisivo permanece explícito: el borrador no se emite ante la DIAN hasta que el usuario lo confirme.

Fuentes: Alegra, página del agente y centro de ayuda; Economista Colombia.