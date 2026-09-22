Mercado Pago cambia su app con MAGO: la IA que entiende lo que quieres hacer con tu dinero

Mercado Pago está cambiando la manera en que sus usuarios interactúan con la aplicación. En México comenzó a desplegar MAGO, un asistente personal basado en inteligencia artificial que permite pedir en lenguaje natural tareas que antes exigían recorrer diferentes secciones de la plataforma.

La diferencia está precisamente ahí. MAGO no llega como otro chatbot al que se le hacen preguntas generales sobre dinero. La apuesta de Mercado Pago es utilizar la IA como una nueva puerta de entrada a los servicios financieros de la aplicación.

En lugar de preguntarse dónde pagar un servicio, consultar un movimiento o preparar una transferencia, el usuario puede explicar directamente qué necesita. MAGO interpreta la solicitud, consulta los datos autorizados de la cuenta y responde o prepara la acción correspondiente. Antes de ejecutar operaciones sensibles, la persona debe revisar y confirmar.

La compañía presentó la herramienta en México después de comenzar su expansión en otros mercados de la región. En Chile, donde ya estaba disponible, Mercado Pago reportó más de 2,2 millones de conversaciones durante sus primeras semanas de operación.

De navegar una app a conversar con ella

Este cambio puede parecer pequeño, pero tiene implicaciones importantes para las aplicaciones financieras.

Durante años, las billeteras digitales han competido por hacer más sencilla la navegación: menús más claros, accesos rápidos y botones para cada operación. MAGO plantea otra posibilidad. Que el usuario no tenga que aprender cómo está organizada la aplicación.

Una persona puede plantear una necesidad financiera y dejar que la inteligencia artificial encuentre dentro del ecosistema de Mercado Pago las funciones relacionadas con ella. La interacción puede hacerse mediante texto, voz, imágenes o documentos, según las capacidades anunciadas para la herramienta.

Entre los usos están consultar gastos y movimientos, organizar pagos, preparar transferencias, encontrar beneficios y ayudar a los negocios con tareas relacionadas con sus operaciones.

La diferencia frente a un asistente de IA convencional es el acceso al contexto financiero del usuario. Un chatbot general puede explicar qué es una transferencia o cómo organizar un presupuesto. MAGO, en cambio, está integrado en una plataforma donde existen datos sobre movimientos, pagos y otros servicios financieros del usuario.

Eso también explica por qué el control sobre las operaciones adquiere mayor importancia.

La IA puede preparar la acción, pero no decide por el usuario

Mercado Pago señala que MAGO utiliza información autorizada de la cuenta para responder y preparar determinadas acciones, pero mantiene la confirmación final en manos de la persona.

La distinción es relevante en una aplicación financiera. El salto entre recomendar una acción y ejecutarla implica manejar dinero real. Por eso, la propuesta actual de MAGO no consiste en entregar completamente las finanzas a un agente autónomo, sino en utilizar IA para reducir los pasos necesarios para realizar una operación.

La propia compañía ha venido ampliando el uso de inteligencia artificial en su ecosistema. En su plataforma para desarrolladores, Mercado Pago ya ofrece herramientas como un servidor MCP y plugins para agentes de IA capaces de ayudar a crear integraciones, consultar documentación y trabajar con sus APIs mediante lenguaje natural.

MAGO lleva esa misma lógica al consumidor.

El verdadero experimento de Mercado Pago, por tanto, no es únicamente si una IA puede responder preguntas sobre finanzas. Es si una conversación puede convertirse en la nueva interfaz de una cuenta digital.

Si funciona, el usuario podría dejar de pensar en qué botón debe presionar y comenzar simplemente a decir qué necesita hacer con su dinero. Ese cambio, más que el chatbot en sí, es la parte que puede modificar la experiencia de las billeteras digitales.