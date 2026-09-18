DiDi Food crece 30% en Colombia: hamburguesas, pollo y sushi lideran los pedidos

Casi 30 % crecieron las solicitudes de comida realizadas a través de DiDi Food durante el primer semestre de 2026 frente al mismo periodo del año pasado. La cifra marca un nuevo momento para la plataforma, que cumple cinco años de operación en Colombia y que comenzó su recorrido en Medellín en 2021.

Desde entonces, cerca de 9 millones de usuarios comensales han realizado al menos una solicitud de comida mediante la aplicación. Actualmente, la plataforma tiene presencia en Bogotá, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena y Cúcuta, además de Medellín, y reúne una oferta de más de 80 tipos de cocina.

Los datos también muestran una combinación entre los sabores que mantienen su popularidad y aquellos que empiezan a ganar espacio. Hamburguesas, pollo y alitas concentraron cerca de cuatro de cada diez solicitudes durante los primeros seis meses del año.

El comportamiento de otras categorías apunta a una mayor variedad en los pedidos. Sushi y postres estuvieron entre las opciones que más crecieron frente al mismo periodo de 2025, mientras los platos tradicionales de estas plataformas continúan entre las principales elecciones de los usuarios.

Los pequeños restaurantes tienen un papel central

La evolución de DiDi Food también está ligada al crecimiento de los negocios que utilizan la aplicación para llegar a sus clientes. Actualmente, cerca de 15.000 usuarios restaurantes están conectados a la plataforma en Colombia. De ese grupo, 77 % corresponde a pequeños y medianos negocios y cocinas ocultas.

Ese componente es uno de los puntos centrales de la estrategia Barrios de DiDi Food, una iniciativa que busca fortalecer la conexión entre los restaurantes y las personas que viven, trabajan o visitan sectores reconocidos por su oferta gastronómica. La propuesta parte de una característica de las ciudades colombianas: cada barrio puede desarrollar una identidad culinaria propia.

El acompañamiento a los establecimientos también incluye DiDigitalízate, programa que ofrece formación en habilidades digitales, empresariales y comerciales para pequeños y medianos negocios. La intención es que las herramientas tecnológicas puedan utilizarse para mejorar procesos y encontrar oportunidades de crecimiento.

La inteligencia artificial ya forma parte de algunas de estas herramientas. DiDi Food utiliza esta tecnología en procesos relacionados con la incorporación de nuevos restaurantes y mediante agentes de voz que pueden orientar a los establecimientos ante necesidades cotidianas. También cuenta con Picture Quality, una herramienta que durante el último año permitió optimizar más de 300.000 fotografías de platillos.

Esta tecnología tendrá además un espacio en la segunda edición de DiDi Food Impulsa, iniciativa dirigida a pequeños y medianos restaurantes. Allí se abordarán temas como inteligencia artificial, marketing digital y optimización de menú, con contenidos orientados a su aplicación en las operaciones diarias de los negocios.

A cinco años de su llegada al país, la plataforma mantiene así dos frentes de crecimiento: una demanda que aumentó cerca de 30 % en el primer semestre de 2026 y una red de restaurantes en la que los pequeños y medianos emprendimientos representan la mayor parte de los establecimientos conectados.