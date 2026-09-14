La amenaza cuántica ya preocupa a las empresas: podrían robar datos hoy para descifrarlos mañana

La información que una empresa cifra hoy para protegerla de los ciberdelincuentes podría convertirse en un objetivo dentro de algunos años. No porque el cifrado haya dejado de funcionar, sino porque la llegada de computadores cuánticos suficientemente potentes podría cambiar la capacidad para romper algunos de los sistemas utilizados actualmente.

Este riesgo ya tiene nombre: “Harvest Now, Decrypt Later” (HNDL) o “recopilar ahora, descifrar después”. La idea es sencilla. Un atacante puede robar información cifrada que hoy no consigue descifrar, almacenarla y esperar a que una tecnología más avanzada le permita acceder a ella.

El problema adquiere mayor relevancia cuando se trata de información que conserva su valor durante años, como identidades digitales, documentos, datos financieros, propiedad intelectual o información relacionada con infraestructuras críticas.

El Thales Data Threat Report 2026 señala que los ataques HNDL fueron la amenaza relacionada con los datos más mencionada en el estudio. Además, el 59 % de las organizaciones consultadas afirmó que ya está desarrollando prototipos o evaluando algoritmos de criptografía poscuántica (PQC) para prepararse para este cambio.

La seguridad tiene que poder cambiar de algoritmo

La respuesta de la industria no consiste únicamente en encontrar un nuevo método de cifrado. También implica conseguir que las infraestructuras de seguridad puedan adaptarse cuando aparezcan nuevos algoritmos, estándares o amenazas.

Ahí entra Luna 8, el nuevo módulo de seguridad de hardware (HSM) presentado por Thales. Estos dispositivos se encargan de proteger y administrar las claves criptográficas utilizadas por servicios como autenticación, certificados, firmas digitales, PKI e identidades.

Luna 8 incorpora un procesador criptográfico desarrollado por Thales y está diseñado para trabajar tanto con algoritmos criptográficos actuales como con tecnologías de criptografía poscuántica.

La compañía plantea el dispositivo como una infraestructura preparada para una transición gradual. Su arquitectura puede actualizarse para incorporar nuevos algoritmos y capacidades, mientras mantiene componentes e interfaces compatibles con las implementaciones actuales.

Esto es importante porque cambiar la seguridad criptográfica de una organización no equivale simplemente a instalar un nuevo programa. Las claves y sistemas que protegen aplicaciones, servicios digitales y transacciones están integrados en buena parte de la infraestructura tecnológica de una empresa.

Por eso, la llamada agilidad criptográfica se está convirtiendo en uno de los conceptos importantes de la transición poscuántica: la capacidad de cambiar los mecanismos de protección sin tener que reconstruir toda la infraestructura.

Luna 8 también está pensado para crecer desde implementaciones empresariales hasta entornos de hiperescala y, según Thales, puede utilizarse en distintos casos de uso dentro de una misma plataforma. La compañía señala además que futuras versiones serán compatibles con payShield 11K, su plataforma de HSM orientada a pagos.

El dispositivo ya está disponible como HSM de red y se encuentra en procesos de evaluación para certificaciones como FIPS 140-3 Nivel 3 y los Criterios Comunes de la Unión Europea.

La computación cuántica todavía no significa que los sistemas de cifrado actuales hayan quedado obsoletos. El problema es el tiempo que necesitan las organizaciones para migrar sistemas que pueden llevar años funcionando.

Por eso la discusión empieza antes de que exista una amenaza cuántica a gran escala. Si los datos pueden ser robados hoy y descifrados mañana, la seguridad poscuántica deja de ser un asunto exclusivamente del futuro y comienza a ser una tarea de preparación desde ahora.