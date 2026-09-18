De vender carros usados con lechona a usar IA: así Autonal transformó su negocio en 62 años

Cuando Ximena López recuerda la Autonal de su infancia, no piensa primero en inteligencia artificial, carros eléctricos ni canales digitales. Recuerda los fines de semana en los que la venta de vehículos usados estaba acompañada de papayera, lechona y clientes que llegaban a pasar buena parte del día en el concesionario de la calle 127, en Bogotá.

Así se lo contó a ENTER.CO durante una conversación en la que recordó los primeros años de la compañía que hoy lidera. Autonal nació hace 62 años como un concesionario de una sola marca. Su padre, Hernando López, era abogado y llegó al negocio después de que un cliente le pagara una deuda con un concesionario que tenía un bajo desempeño dentro del mercado.

La respuesta de su padre fue estudiar administración y meterse de lleno en el negocio. Desde entonces, la compañía comenzó un proceso de crecimiento que la llevaría de una operación pequeña a un grupo empresarial multimarca.

“Él siempre nos impulsó con la idea de que había que pensar en grande. Todo es posible”, cuenta López.

De esa época también conserva imágenes muy distintas a las de un concesionario actual. Los vehículos usados se exhibían al aire libre y los fines de semana había música, comida y actividades para atraer compradores. Su padre, recuerda, solía recorrer personalmente las instalaciones para revisar cómo estaba la operación, si había clientes, cómo se estaban vendiendo los carros y hasta si los espacios estaban limpios.

Ese seguimiento cercano terminó convirtiéndose en parte de la cultura de la empresa.

López es la segunda de cuatro hermanos y lleva vinculada a Autonal desde 2012. Durante dos años salió de la compañía para trabajar en una empresa estadounidense que estaba abriendo operaciones en Colombia. Su padre murió durante ese periodo y, posteriormente, sus hermanos le propusieron regresar para liderar el negocio familiar.

La transición generacional coincidió con otra transformación: la de una industria automotriz que comenzó a incorporar comercio digital, análisis de datos, inteligencia artificial y nuevas tecnologías de movilidad.

El salto de los usados a los datos y la IA

Uno de los primeros cambios tecnológicos llegó precisamente en el negocio de vehículos usados. Hace cerca de una década, Autonal creó compramos usados, una plataforma en la que los propietarios pueden registrar la información de su carro para obtener una valoración inicial, sujeta posteriormente a un peritaje.

La herramienta respondió a una necesidad concreta del negocio. Para vender más vehículos usados, primero era necesario conseguir más inventario.

El proceso de compra dejó así de depender exclusivamente de que el propietario llegara hasta una concesión. La información disponible en diferentes plataformas del mercado comenzó a utilizarse para establecer valores de referencia y agilizar la negociación.

La transformación continuó en otros procesos. Autonal actualizó sus sistemas internos para reducir los tiempos de trámites y legalización de vehículos y empezó a incorporar inteligencia artificial en los canales de atención.

La idea es que un cliente que escriba a las nueve de la noche no tenga que esperar hasta el día siguiente para recibir una respuesta.

“Estamos intentando utilizar las herramientas tecnológicas para entender qué está buscando el cliente y hacer mucho más ágil la atención y el proceso”, explica López.

Los canales digitales ya representan, según la ejecutiva, alrededor del 35 % de las ventas. Aun así, el concesionario físico conserva un papel importante: muchos compradores comienzan el proceso desde internet y después llegan a la sala para conocer el carro y completar la compra.

Más marcas y carros electrificados

La empresa también dejó atrás el modelo con el que comenzó. De una operación unimarca pasó a manejar más de 10 marcas y a ampliar su presencia fuera de Bogotá, con operaciones en ciudades como Tunja y Villavicencio y planes de expansión hacia nuevos mercados.

La transformación también está relacionada con los vehículos que llegan a Colombia. Las marcas tradicionales han comenzado a ampliar sus portafolios con modelos híbridos y eléctricos, mientras fabricantes chinos han ganado espacio con vehículos que combinan nuevas tecnologías y precios competitivos.

Autonal incorporó Chery a su oferta como parte de esa expansión.

Actualmente, la compañía vende alrededor de 400 vehículos nuevos y 200 usados al mes, según las cifras entregadas por López. Su meta es llegar a 1.000 unidades mensuales en los próximos dos años.

El crecimiento, sin embargo, tiene para la ejecutiva una dimensión que va más allá de los carros.

La empresa conserva su carácter familiar y actualmente genera cientos de empleos directos e indirectos. Ese componente humano sigue conectado con la manera en que Hernando López entendía el negocio: estar pendiente del cliente, pero también de las personas que trabajan en la compañía.

La Autonal de las papayeras y la lechona quedó atrás. Hoy la empresa recibe clientes que pueden comenzar la compra desde un celular, consultar el valor de su vehículo usado por internet o interactuar con sistemas basados en inteligencia artificial.

El reto de la nueva generación es llevar esa transformación tecnológica sin perder la cercanía que acompañó a la compañía desde sus primeros años. Para López, ese es también el sentido de continuar con el legado de su padre: pensar en grande, cuidar a los empleados y entender que comprar un carro sigue siendo una decisión importante para quien está al otro lado de la pantalla o de la vitrina.