Nu Colombia proyecta $5 billones en inversiones para tecnología, productos y expansión

Nu Colombia proyecta invertir cerca de $5 billones entre 2026 y 2030, una cifra con la que la compañía pretende ampliar su operación, desarrollar nuevos productos financieros y reforzar la tecnología que sostiene su modelo digital en el país.

El anuncio coincide con los cinco años del inicio de operaciones de la compañía en Colombia. Durante ese periodo, Nu pasó de ofrecer principalmente una tarjeta de crédito a construir un portafolio que actualmente incluye tarjetas de crédito, cuenta de ahorros de alta rentabilidad, CDTs y dos modalidades de préstamos personales.

La empresa reporta 5 millones de clientes y más de $11 billones en depósitos entre cuentas y CDTs. Además, su operación ya tiene presencia en los 32 departamentos y alcanza más del 95 % de los municipios colombianos mediante un modelo completamente digital.

La nueva hoja de ruta contempla cuatro áreas de inversión. Una de ellas será el desarrollo de tecnología, plataformas y capacidades de datos e inteligencia artificial. A esto se suma el lanzamiento y crecimiento de productos y servicios destinados a ampliar las alternativas disponibles para sus clientes.

La compañía también prevé ampliar equipos estratégicos y fortalecer su operación, mientras mantiene recursos destinados a respaldar su crecimiento financiero en Colombia. La intención, según la empresa, es sostener una expansión a mayor escala sin dejar de lado la solidez de la operación.

De una tarjeta de crédito a un portafolio financiero

El crecimiento de Nu en Colombia ha estado acompañado por cambios en la oferta digital del sector. La compañía señala que cerca de un millón de colombianos recibieron su primera tarjeta de crédito a través de sus servicios.

A comienzos de 2026, Nu había superado los $11 billones en depósitos y se ubicaba entre las cinco instituciones financieras más grandes del país por este indicador. También reportó más de $1,1 billones entregados en rentabilidad a sus clientes.

Para David Vélez, fundador y CEO de Nu, Colombia representa una oportunidad de transformación para la compañía. El ejecutivo señaló que el crecimiento desde cero hasta cinco millones de clientes en cinco años, incluidos usuarios que previamente no tenían acceso al crédito, sustenta la decisión de mantener una apuesta de largo plazo en el país.

Marcela Torres, gerente general de Nu Colombia, afirmó que la confianza de esos cinco millones de clientes impulsa el siguiente periodo de expansión. La compañía plantea que el nuevo ciclo estará orientado a ampliar el acceso a servicios financieros, aumentar la competencia y desarrollar soluciones para diferentes necesidades.

Con la inversión proyectada hasta 2030, Nu busca llevar su modelo a una nueva etapa, apoyándose en tecnología, inteligencia artificial, nuevos productos y una operación de mayor alcance. El plan contempla los próximos cuatro años de expansión y parte de una base que la compañía cifra actualmente en 5 millones de clientes y más de $11 billones en depósitos.