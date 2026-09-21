Lulo Bank quiere que las empresas puedan hacer con su banco lo mismo que los usuarios digitales ya hacen con sus cuentas personales: abrirlas, mover dinero, pagar, recibir recursos y solicitar financiación sin pasar por una oficina. Con Lulo Empresas, la entidad entra directamente al mercado de banca empresarial con una plataforma diseñada desde cero para compañías.

La propuesta reúne en un mismo portal servicios que normalmente aparecen separados. Una empresa puede abrir una cuenta empresarial, administrar sus saldos, hacer pagos a proveedores, manejar la nómina, recibir recaudos y conectar sus propios sistemas con el banco mediante integraciones Host to Host.

La vinculación tampoco requiere los trámites físicos habituales de la banca empresarial. Lulo plantea un proceso completamente digital, sin firma física, mensajeros, huellero ni impresora. Según las cifras entregadas por el banco, el 85 % de las cuentas empresariales se abre dentro del rango previsto de pocos minutos cuando la validación es exitosa.

El modelo ya está funcionando. Durante 2026, Lulo reporta 194 empresas vinculadas, 119 cuentas empresariales abiertas y $25.700 millones en saldos administrados. A través de estas cuentas también se han movilizado más de $500.000 millones en pagos a terceros.

Del banco empresarial a una plataforma para manejar el flujo de caja

Uno de los puntos que diferencia la propuesta está en que Lulo no se queda en los movimientos de dinero. La entidad también está integrando herramientas de financiación para que las compañías puedan resolver necesidades de liquidez desde el mismo ecosistema.

Lulo Capital ofrece financiación de capital de trabajo para necesidades como nómina, inventario y gastos operativos. La solicitud, aprobación y gestión son digitales y están sujetas a evaluación.

El factoring apunta a un problema diferente. Una empresa que ya vendió un producto o servicio puede tener que esperar semanas para recibir el pago de una factura. Con esta alternativa puede anticipar ese dinero y obtener liquidez antes del vencimiento de la cuenta por cobrar, también mediante un proceso digital y sujeto a evaluación.

Durante 2026, Lulo Bank reporta cerca de $100.000 millones desembolsados entre soluciones de capital de trabajo y factoring.

En costos, la entidad plantea otra diferencia frente a algunos esquemas tradicionales de banca empresarial. Para el plan de lanzamiento, los pagos de nómina, proveedores y transferencias interbancarias tienen un costo de $950 más IVA por operación, mientras que las transferencias entre cuentas Lulo son gratuitas e ilimitadas.

La plataforma también incorpora controles para las compañías que necesitan separar las funciones de quienes preparan y autorizan los pagos. Con el control dual, una persona puede crear una operación y otra aprobarla, dejando además trazabilidad de los movimientos.

La comparación con otras fintech permite entender mejor la apuesta. Nu Colombia ha construido una oferta digital principalmente dirigida al consumidor, con productos como la Cuenta Nu y herramientas de ahorro y manejo cotidiano del dinero. Lulo Empresas está apuntando a otro frente: la operación financiera de las compañías.

Eso significa que la competencia no está únicamente en quién permite abrir una cuenta más rápido. Para Lulo, el desafío es que una empresa pueda concentrar en una misma plataforma sus pagos, recaudos, tesorería, integraciones y acceso a liquidez.

Por ahora, la apuesta ya pasó de la presentación a la operación. Las empresas pueden vincularse digitalmente a Lulo Empresas y acceder a los servicios disponibles de acuerdo con los requisitos y evaluaciones establecidos para cada producto.