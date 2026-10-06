Las empresas están viviendo una nueva realidad debido a la inteligencia artificial, pero el éxito no solo depende únicamente de esta tecnología, ya que son claves las estrategias y contar con un capital humano capacitado.

En entrevista, José María “Chema” Rancano, Country Manager de Slalom en México y director general para América Latina, señala que las organizaciones tienen mejores resultados en el momento que hacen una combinación entre tecnología, talento especializado y una estrategia con dirección.

El directivo menciona que su firma opera mediante la integración tecnológica que acompaña a sus clientes desde el diseño estratégico de productos digitales hasta su implementación, operación y ejecución. Rancano tiene claro que el objetivo de Slalom es garantizar proyectos de alta calidad que resuelvan problemas de negocio y eviten inversiones duplicadas derivadas de implementaciones deficientes.

Slalom cuenta con diferentes verticales que son especializadas, la primera corresponde a Build, que está enfocada en temas de software engineering. Otra está relacionada con la integración de soluciones empresariales mediante alianzas con plataformas como lo son: Salesforce y Adobe.

Asimismo, la vertical de Cloud & Data trabaja con proveedores de nube como Microsoft, AWS y Google, a su vez incorpora capacidades de ingeniería de datos e inteligencia artificial. Una parte clave es su división de consultoría que tiene como pilares la estrategia, transformación y ejecución de proyectos.

“La estructura permite que los equipos de Slalom diseñen un plan que acompañen el cambio organizacional y supervisen que cada proyecto cumpla los objetivos definidos en tiempo, calidad y alcance”, explica Rancano.

Desafíos

Para el directivo, los desafíos están a la orden del día, uno de ellos radica en el rezago tecnológico que todavía enfrentan numerosas organizaciones en América Latina.

“Diversas compañías quieren atajos para modernizar su infraestructura digital, sin importar que estas soluciones temporales suelen generar arquitecturas fragmentadas que complican futuras actualizaciones y aumentan los costos operativos de las compañías”, señala Rancano.

Para los mercados que tienen un mayor madurez tecnológica, el panorama es totalmente diferente, ya que ahí predominan expectativas muy elevadas sobre la importancia de la inteligencia artificial, señala el Country Manager de Slalom en México.

El ejecutivo puntualiza que algunas empresas están esperando incrementos inmediatos de eficiencia cercanos al 30%, pero esos resultados dependen del estado de su infraestructura tecnológica, de la calidad de sus datos y el uso adecuado de las herramientas disponibles.

Papel de la inteligencia artificial

La inteligencia artificial no va a sustituir al criterio humano, debido a que los modelos actuales funcionan mediante sistemas probabilísticos capaces de procesar enormes volúmenes de información a gran velocidad.

Esta capacidad acelera procesos y mejora en gran medida la productividad, pero también pide una mayor exigencia en la supervisión constante para validar resultados, detectar errores y asegurar la calidad del código o de la información generada.

Ante este escenario, el capital humano toma una importancia clave, por lo que Rancano sostiene que los especialistas deben comprender el funcionamiento de estas tecnologías para interpretar correctamente sus resultados. Al no tener ese conocimiento, las organizaciones corren el riesgo de aceptar respuestas incorrectas o construir procesos sobre la información poco confiable.

En Slalom profesionales con cinco o seis años de experiencia requieren procesos permanentes de actualización, menciona Rancano. Debido a que el conocimiento técnico pierde vigencia con rapidez y la capacitación continua se convierte en un factor indispensable para mantener la competitividad dentro de las organizaciones.

Imagen / Slalom

Artículo coescrito con Israel Pantaleón