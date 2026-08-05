¿Por qué sentimos que nunca tenemos tiempo? La paradoja de la productividad digital y la IA

Vivimos rodeados de aplicaciones que prometen ahorrar tiempo. El calendario organiza reuniones, la inteligencia artificial redacta textos, las plataformas automatizan tareas y el celular concentra decenas de herramientas para trabajar desde cualquier lugar. Sin embargo, muchas personas terminan la jornada con la sensación de que el tiempo nunca alcanza.

Lejos de ser una percepción aislada, esta sensación tiene una explicación. Investigaciones sobre productividad han encontrado que el uso intensivo de herramientas digitales puede aumentar la carga mental cuando no existe una forma organizada de gestionarlas. Las notificaciones constantes, el cambio entre múltiples aplicaciones y la expectativa de responder de inmediato dificultan mantener la concentración.

A esto se suma la llamada “paradoja de la productividad“. Aunque la tecnología permite realizar muchas tareas en menos tiempo, también facilita que aparezcan nuevas obligaciones. Los correos electrónicos, las videollamadas, los chats de trabajo y las plataformas colaborativas reducen tiempos en algunos procesos, pero incrementan la cantidad de actividades que deben atenderse durante el día.

Diversos estudios también han demostrado que cambiar continuamente de una tarea a otra afecta el rendimiento. Cada interrupción obliga al cerebro a recuperar el contexto de la actividad anterior, lo que disminuye la eficiencia y aumenta la sensación de que la jornada avanza sin completar los pendientes.

El reto está en cómo usamos la tecnología

Los especialistas coinciden en que el problema no es la tecnología, sino la forma en que se implementa. Automatizar procesos repetitivos, integrar información en una sola plataforma y eliminar tareas manuales puede reducir la carga de trabajo cuando las soluciones están bien diseñadas y responden a necesidades reales.

Por esa razón, cada vez cobran mayor importancia los profesionales capaces de crear herramientas digitales que simplifiquen procesos en lugar de hacerlos más complejos. El desarrollo de software, la automatización y el análisis de datos son algunas de las áreas que impulsan este tipo de soluciones en empresas de diferentes sectores.

En ese propósito se enfocan iniciativas de formación como Holberton Coderise, que prepara talento en desarrollo de software y habilidades tecnológicas para que los participantes comprendan cómo diseñar soluciones digitales que optimicen procesos y resuelvan problemas reales.

La cantidad de herramientas digitales seguirá creciendo en los próximos años. El desafío para personas y organizaciones será aprender a utilizarlas de forma estratégica para reducir tareas innecesarias, aprovechar mejor el tiempo y evitar que la tecnología termine generando la misma sobrecarga que buscaba resolver.