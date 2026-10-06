Por Andrés Rengifo, Director de Asuntos Corporativos y Externos de Microsoft Latinoamérica

La adopción de inteligencia artificial (IA) generativa sigue ganando terreno en Colombia. El más reciente Informe Global de Difusión de IA (Q2 2026) de Microsoft, publicado en septiembre, permite dimensionar ese avance: en junio de 2026, el 25,9 % de las personas entre 15 y 64 años utilizó un producto de IA generativa, 1,4 puntos porcentuales más que en el trimestre anterior.

La oportunidad para continuar acelerando los niveles de adopción tecnológica en el país está en convertir ese impulso en capacidades concretas para más personas.

La cifra ubica a Colombia en el segundo lugar de América Latina y el Caribe y 7,1 puntos porcentuales por encima del promedio mundial, que llegó al 18,8 %. Es un resultado significativo y una invitación a pensar en sus posibilidades. Como tecnología emergente, la IA representa una oportunidad histórica, capaz de transformar sectores productivos y funciones estatales para convertirse en motor de crecimiento, productividad e inclusión social.

Los datos del estudio también son relevantes porque destacan una relación que podemos fortalecer: la que une las capacidades de la IA con el conocimiento, la experiencia, la creatividad y el criterio de las personas. Es en esa combinación donde podemos ampliar las oportunidades de aprender, trabajar y crear, con las personas dando dirección a la tecnología.

Cuando el talento y la IA se unen

Pensemos en algo tan cotidiano como preparar una propuesta. Podemos apoyarnos en la IA para organizar información, explorar alternativas o desarrollar un primer borrador y dedicar más atención a analizar, decidir o mejorar el resultado. La tecnología aporta nuevas posibilidades, mientras nuestro conocimiento y criterio siguen dando dirección al trabajo. Comprobar la calidad de la respuesta también es parte de ese proceso.

Esta relación se vuelve todavía más interesante a medida que la tecnología evoluciona. Cuanto más capaces son estas soluciones, más opciones tenemos para utilizarlas frente a problemas distintos y más importante se vuelve desarrollar las habilidades necesarias para trabajar con ellas.

Aprender a usar IA también significa formular buenas preguntas, contrastar las respuestas, proteger la información y reconocer dónde nuestro juicio sigue siendo indispensable. En ese escenario, desarrollar las competencias digitales necesarias para trabajar con inteligencia artificial adquiere cada vez mayor relevancia.

En las organizaciones, por ejemplo, esa realidad plantea preguntas muy concretas. ¿En qué tareas puede la IA hacer una diferencia? ¿Dónde puede liberar tiempo para actividades de mayor valor? ¿Qué necesitan aprender los equipos para incorporarla a su trabajo? Las respuestas serán distintas para cada empresa, pero todas parten de entender la tecnología desde los problemas que puede ayudar a resolver. Empezar con una necesidad y evaluar los resultados puede orientar los siguientes pasos.

Y ahí Colombia tiene un escenario especialmente interesante. El avance registrado ofrece una base sobre la cual seguir construyendo. A medida que el uso se extienda y madure, también pueden crecer las alternativas para llevar estas soluciones a más actividades, organizaciones y sectores de la economía, con formación y acompañamiento para quienes comienzan.

Colombia necesita construir sobre lo avanzado

Ese punto de partida importa porque la adopción no ocurre de manera aislada. El Informe Global de Difusión de IA de Microsoft y su presentación mundial destacan factores como la infraestructura, la conectividad, las habilidades y los costos de acceso. También muestran una brecha creciente entre el Norte y el Sur globales.

Para Colombia, ese contexto invita a ampliar el acceso a soluciones pertinentes para nuestras necesidades. En nuestro caso, vale la pena pensar en estos elementos como parte de una misma conversación. Tener acceso abre la puerta, pero también necesitamos desarrollar habilidades y encontrar maneras de aplicar la tecnología a necesidades reales.

La IA no es una promesa lejana; es el catalizador que Colombia necesita hoy para cerrar sus brechas históricas. Sin embargo, su éxito no dependerá únicamente del potencial tecnológico, sino de nuestra capacidad para construir una voluntad nacional unificada en torno a su uso y apropiación.

El dato de Colombia nos deja, entonces, una señal alentadora. Lo que hagamos a partir de esa base será igual de importante: acompañar a más personas para que encuentren en la IA una aliada de su talento. Con acceso, habilidades y criterio, podemos construir oportunidades para aprender, trabajar, crear y resolver mejor.

Imagen: ENTER.CO / Generada con IA (ChatGPT).