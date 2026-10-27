Por Carolina Arango Peláez, docente del Programa de Comunicación Digital del Politécnico Grancolombiano, sede Medellín.

La expansión de las tecnologías digitales ha transformado las formas de aprender, comunicarnos y acceder al conocimiento. En este contexto, se ha extendido la idea de que las nuevas generaciones, por haber crecido conectadas permanentemente a dispositivos electrónicos, poseen las competencias necesarias para desenvolverse en los espacios digitales.

Sin embargo, es necesario cuestionar esta premisa. La familiaridad con las pantallas no garantiza la comprensión de las tecnologías, el uso crítico de la información ni la capacidad de actuar de manera consciente y responsable en los espacios virtuales.

El concepto de «nativos digitales», propuesto por Marc Prensky en 2001, contribuyó a establecer una distinción generacional basada en la relación con la tecnología. A pesar de ello, esta categoría resulta insuficiente para explicar las capacidades reales de los niños y jóvenes en sociedades marcadas por desigualdades sociales y educativas.

Haber nacido en una época de conectividad no implica necesariamente saber evaluar la información, reconocer los riesgos digitales, proteger los datos personales o comprender las lógicas que condicionan nuestra interacción con las plataformas.

Por ello, más que una condición generacional, la competencia digital debe entenderse como un conjunto de conocimientos y habilidades que requieren formación, acompañamiento y desarrollo continuo.

Educación digital y reducción de brechas

En Colombia, este debate adquiere especial relevancia ante los desafíos que persisten en materia de acceso, apropiación tecnológica y equidad educativa.

De acuerdo con las cifras del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), durante los tres años anteriores a 2025 se conectaron 19.057 escuelas rurales y se formaron 660.000 personas en habilidades digitales, incluidas áreas como programación, análisis de datos, inteligencia artificial y ciberseguridad.

Estos avances evidencian la importancia de ampliar las oportunidades de formación. También invitan a reflexionar sobre la necesidad de articular la conectividad con procesos educativos que permitan comprender y aprovechar los recursos tecnológicos de manera significativa.

Desde esta perspectiva, la alfabetización digital debe comenzar en la infancia y trascender el aprendizaje instrumental de aplicaciones y dispositivos. Resulta fundamental propiciar experiencias educativas en las que las niñas y los niños desarrollen pensamiento crítico, contrasten fuentes, comprendan los riesgos asociados a la circulación de información y reconozcan las implicaciones de sus acciones en línea.

El propósito va más allá de formar personas con habilidades tecnológicas. Se trata de promover ciudadanos capaces de participar de manera autónoma, creativa y responsable en los espacios digitales.

Este enfoque orienta las reflexiones investigativas que comienzan a gestarse en el Programa de Comunicación Digital del Politécnico Grancolombiano, donde se plantea la necesidad de crear espacios académicos dirigidos a las nuevas generaciones.

El interés está en situar a la infancia en el centro de la discusión sobre la transformación digital y reconocer la educación como un escenario para reducir brechas y fortalecer capacidades narrativas, sociales y colaborativas.

El desafío no consiste en determinar si los niños y jóvenes son verdaderos nativos digitales, sino en establecer y comprender qué conocimientos necesitan para interpretar, cuestionar y transformar su entorno tecnológico.

Asumir que ya dominan estas herramientas puede invisibilizar necesidades formativas esenciales para desenvolverse en los espacios digitales a los que tienen acceso. Es importante recordar que la verdadera transformación digital comienza cuando la conectividad se acompaña de conocimiento, pensamiento crítico y apropiación consciente.

Solo de esta manera será posible avanzar hacia una sociedad en la que la tecnología forme parte de la vida cotidiana y represente una oportunidad para ampliar las capacidades, la participación y el aprendizaje social, familiar y cultural.

Imagen: ENTER.CO / Generada con IA (ChatGPT)