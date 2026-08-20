Por: Luis Martín Trujillo, director del Centro de Recursos y Experiencias de Aprendizaje CREA de la Universidad Politécnico Grancolombiano

Hay una escena que se repite con demasiada frecuencia en la educación digital: estudiantes conectados, plataformas funcionando, contenidos disponibles e indicadores de acceso en aumento. Todo parece señalar que el sistema funciona, pero, cuando se observa con más detenimiento, vemos que el aprendizaje no ocurre con la profundidad esperada.

Los estudiantes no preguntan, no exploran, no se detienen… consumen. Navegan de manera superficial, cumplen con lo mínimo y salen. El contenido existe, pero no genera transformación. Este no es un problema menor ni reciente. Es la consecuencia directa de haber confundido digitalizar con enseñar y contenido con experiencia de aprendizaje.

Durante años, el sistema educativo celebró el acceso como si fuera sinónimo de aprender. Convertimos libros en PDF, clases en videos y plataformas en repositorios. Y, en ese proceso, vaciamos de sentido la experiencia educativa porque la tecnología se volvió infraestructura, no mediación. Cambiamos el avanzar por la vivencia.

Ahí es donde surge una pregunta clave: ¿qué tipo de experiencia cognitiva estamos diseñando cuando producimos contenido digital?

Esa pregunta es el punto de partida del libro Los libros interactivos multimedia (MI-books) en escenarios de formación: análisis de la metodología VAEDDI, que publicamos con la editorial del Politécnico Grancolombiano. Fue un trabajo que no solo documentó más de 100 desarrollos y más de un millón de accesos, sino que pone en evidencia algo incómodo: el problema no es la falta de recursos, sino la forma en que estos se diseñan.

En este sentido, los MI-books no son una evolución del libro tradicional. Representan un cambio en la lógica misma del conocimiento en entornos digitales. No están pensados para leerse de forma lineal, sino para recorrerse. No organizan información en capítulos secuenciales, sino en estructuras interactivas donde el estudiante toma decisiones, conecta ideas, retrocede, compara y explora.

Aquí la tecnología deja de ser un soporte y se convierte en sistema cognitivo.

Esto implica un giro profundo porque el aprendizaje ya no se construye a partir de la exposición ordenada de contenidos, sino de la interacción significativa con ellos. El estudiante deja de ser receptor y pasa a ser navegante. Y esa navegación es una forma de pensamiento.

Sin embargo, este cambio trae consigo un riesgo que muchas veces se ignora: la sobrecarga cognitiva. La respuesta equivocada frente a la baja participación ha sido, en muchos casos, añadir más estímulos… más videos, más botones, más interacciones, más rutas posibles. Pero el exceso no profundiza, dispersa.

Desde el punto de vista tecnológico, este es uno de los errores más críticos del diseño educativo actual. Se prioriza la novedad sobre la coherencia, la interfaz sobre la comprensión. El resultado es una experiencia fragmentada donde el estudiante consume más, pero entiende menos. A esto se suma el uso de una inteligencia artificial que puede robarle al estudiante el poco espacio que le dejamos para pensar.

De contenidos digitales a experiencias de aprendizaje

En este escenario, la metodología VAEDDI introduce el criterio. Verificar, actualizar, editar, diseñar, distribuir e investigar no son simplemente fases de producción; son mecanismos para filtrar el ruido digital. Cada elemento dentro de un MI-book tiene un propósito pedagógico claro. Cada interacción está justificada por su capacidad de generar comprensión.

Los niveles de validación cercanos al 97 % en diseño pedagógico y usabilidad no reflejan sofisticación técnica, sino consistencia. Lo que funciona no es lo más innovador, sino lo más coherente.

Esto revela una tensión estructural en la educación contemporánea: seguimos diseñando experiencias digitales con mentalidad analógica. Intentamos trasladar estructuras lineales a entornos que, por naturaleza, son abiertos, conectivos y adaptativos. Y esa contradicción es la raíz del problema.

El reto ya no es producir más contenido, sino diseñar mejores experiencias de aprendizaje. Experiencias que reconozcan que la tecnología no amplifica el conocimiento por sí sola, sino que lo transforma cuando está bien mediada.

Los MI-books plantean justamente ese camino: pasar de la acumulación de recursos a la construcción de sistemas de aprendizaje; de la lógica del contenido a la lógica de la interacción significativa; de la enseñanza como transmisión a la enseñanza como diseño de experiencias cognitivas.

Y ahí está la verdadera discusión.

Porque mientras la educación siga midiendo su éxito en términos de acceso, cobertura o cantidad de contenidos disponibles, el aprendizaje seguirá siendo una promesa incompleta. Además, carece de sentido completarla. La transformación no está en las plataformas, ni en los formatos, ni siquiera en la tecnología. Está en un diseño centrado en el usuario, donde se reflexione sobre sus necesidades, propósitos, motivación e intereses para lograr un conocimiento auténtico.

Imagen: generada por ENTER.CO con IA (ChatGPT).