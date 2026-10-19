Por Natalia Turriago Gálvez, docente de la Escuela de Estudios en Psicología del Politécnico Grancolombiano.

¿A quién acudimos cuando tenemos una duda sobre nuestro bienestar sexual? Durante décadas, la respuesta parecía ser un médico, un profesor, un familiar o algún profesional especializado. Sin embargo, hoy una parte creciente de esas consultas comienza frente a una pantalla.

La inteligencia artificial ya no se utiliza únicamente para buscar información o automatizar tareas. Cada vez más personas la están incorporando a su vida cotidiana para resolver preguntas relacionadas con su salud, sus emociones y su bienestar. Entre ellas, las relacionadas con la sexualidad.

La pregunta ya no es si estas herramientas pueden ofrecer respuestas. La verdadera pregunta es por qué tantas personas están recurriendo a ellas para encontrar orientación.

Y es justamente ahí donde la conversación deja de ser tecnológica para volverse profundamente humana.

Mientras realizaba la investigación Mi cuerpo, nuestro cuerpo: educación para la sexualidad, junto con otras docentes del Politécnico Grancolombiano, confirmé una realidad que atraviesa buena parte de América Latina: muchas de las inquietudes que niños, niñas y jóvenes tienen sobre su cuerpo, sus emociones y su sexualidad siguen sin encontrar respuestas suficientes en los espacios donde tradicionalmente deberían encontrarlas. Por eso, las respuestas cambian de lugar.

¿Puede la inteligencia artificial orientar en salud sexual?

Durante años hemos centrado gran parte de la educación sexual en la prevención y en los aspectos biológicos. Son asuntos fundamentales, pero no siempre responden a las preguntas que realmente acompañan la vida cotidiana de las personas.

¿Cómo relacionarme con mi cuerpo? ¿Cómo construir vínculos saludables? ¿Cómo entender mis emociones? ¿Cómo fortalecer mi autoestima? Cuando esas conversaciones no encuentran espacio, las preguntas buscan nuevos lugares.

Hoy muchas de ellas están llegando a plataformas basadas en inteligencia artificial, capaces de responder de inmediato, sin horarios, sin filtros y, para muchas personas, sin la sensación de estar siendo juzgadas.

Eso no significa que la IA pueda reemplazar el acompañamiento humano. La salud, y especialmente la salud sexual, involucra experiencias, emociones, contextos y realidades que ninguna tecnología puede comprender completamente. Pero tampoco sería prudente ignorar lo que está ocurriendo.

Preguntar sin miedo, acompañar con humanidad

Yo veo en la inteligencia artificial una herramienta complementaria, no un sustituto. Puede ayudar a resolver dudas iniciales, orientar hacia información basada en evidencia, desmontar mitos, identificar señales de alerta y, sobre todo, dirigir a las personas hacia profesionales o servicios especializados cuando la situación lo requiere.

También puede convertirse en un apoyo para promover conversaciones sobre autocuidado, relaciones saludables, diversidad, consentimiento y salud emocional, temas que hoy hacen parte indispensable de una educación sexual verdaderamente integral.

Sin embargo, las decisiones importantes sobre la vida afectiva, emocional y sexual siguen necesitando empatía, contexto, escucha y acompañamiento humano. El reto no es elegir entre personas o inteligencia artificial. El reto es encontrar la manera de que ambas contribuyan a que nadie tenga que enfrentar sus dudas en soledad.

Si cada vez más personas recurren a herramientas tecnológicas para resolver dudas sobre bienestar o sexualidad, quizá estamos viendo una señal sobre la necesidad de construir espacios más cercanos, accesibles y relevantes para quienes buscan orientación.

Por eso, el desafío está en comprender cómo estas herramientas pueden convivir con esos espacios y complementar los procesos de orientación y educación que la sociedad necesita.

Al final, si tantas personas están preguntándole a una inteligencia artificial sobre su bienestar, la cuestión es qué nos está diciendo esa búsqueda sobre las conversaciones que todavía nos cuesta tener.

Imagen: ENTER.CO / Generada con IA (ChatGPT)