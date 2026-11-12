Por María Isabel Villada, docente de la Escuela de Educación e Innovación de la Universidad Politécnico Grancolombiano, sede Medellín.

¿De qué sirve una clase innovadora si un estudiante no sabe diferenciar una fuente confiable de una publicación engañosa generada por inteligencia artificial?

La pregunta puede resultar incómoda, pero describe uno de los mayores retos de la educación actual. Hemos dedicado años a transformar la manera de enseñar, pero mucho menos a preparar a las nuevas generaciones para comprender el ecosistema digital en el que estudian, trabajan, se informan y toman decisiones.

La innovación educativa depende de metodologías activas, sí, pero también de la capacidad para integrar tecnología, pensamiento crítico y competencias digitales en una misma experiencia de aprendizaje.

La educación del siglo XXI enfrenta un desafío distinto al de generaciones anteriores. Durante décadas, el problema fue acceder al conocimiento. Hoy parece estar en todas partes: buscadores, redes sociales, plataformas digitales, videos, aplicaciones e incluso herramientas de inteligencia artificial. Nunca habíamos tenido tanta información disponible y nunca había sido tan necesario aprender a interpretarla.

El reto ya no consiste únicamente en encontrar respuestas, sino en saber cuáles merecen confianza. Precisamente, esa reflexión dio origen a mi libro El aula como laboratorio pedagógico, de la Editorial Politécnico Grancolombiano, donde planteo que innovar en educación implica preparar a quienes estudian para desenvolverse de manera crítica en un entorno atravesado por la tecnología, los datos y la sobreabundancia de información.

Esto implica integrar la investigación, la tecnología y el desarrollo de competencias digitales como parte esencial del aprendizaje. También exige superar una idea que aún persiste en muchos contextos educativos: creer que la tecnología es apenas un complemento de la enseñanza. La realidad es otra.

Hoy gran parte del aprendizaje ocurre a través de entornos digitales. Las decisiones que tomamos, las noticias que consumimos, los contenidos que compartimos y buena parte de nuestras relaciones académicas y profesionales están mediados por plataformas tecnológicas.

En este contexto, la formación de ciudadanías críticas capaces de cuestionar narrativas y participar de manera responsable en entornos digitales se convierte en una de las principales responsabilidades de la educación.

La tecnología cambió las reglas del aprendizaje

Cada vez que un estudiante contrasta fuentes, verifica datos, identifica sesgos o cuestiona información que parece cierta, desarrolla habilidades indispensables para desenvolverse en contextos académicos y laborales. Allí, la toma de decisiones depende cada vez más de la capacidad de analizar información y no solamente de memorizarla.

Por eso, cuando hablamos del aula como laboratorio, no nos referimos únicamente a un espacio más dinámico o participativo. Hablamos de un entorno donde aprender implica observar, analizar, experimentar y construir conocimiento a partir de problemas reales. Un aula donde aprender significa formular preguntas, buscar evidencias, contrastar perspectivas y sustentar conclusiones.

En este modelo, el aprendizaje se construye a partir de situaciones del entorno, el análisis de noticias y fenómenos sociales, la comparación de distintas fuentes de información, la realización de entrevistas y el uso de herramientas digitales para organizar evidencias y presentar hallazgos.

La enseñanza deja de centrarse exclusivamente en transmitir los mismos contenidos una y otra vez y se orienta hacia la comprensión, la interpretación y la aplicación del conocimiento en contextos reales y concretos.

El objetivo no es solamente aprender un tema determinado, sino desarrollar las capacidades necesarias para comprender un mundo cada vez más complejo e interconectado, así como utilizar la tecnología de manera crítica y responsable.

Todo ello resulta especialmente relevante en una época marcada por la inteligencia artificial. Hoy cualquier estudiante puede obtener en segundos una respuesta aparentemente correcta, redactar un texto o generar una presentación mediante herramientas automatizadas.

Sin embargo, la facilidad para producir información no garantiza su calidad ni su exactitud. De hecho, cuanto más accesible es la información, más valiosa se vuelve la capacidad de analizarla críticamente.

Durante mucho tiempo pensamos que la tecnología debía incorporarse a la educación. Hoy entendemos que la educación debe prepararse para una realidad en la que ya forma parte de la experiencia cotidiana de aprender.

Por eso, innovar no significa llenar las aulas de dispositivos, aplicaciones o plataformas digitales. Tampoco consiste en convertir cualquier actividad digital en innovación pedagógica.

La verdadera transformación ocurre cuando la tecnología se convierte en una herramienta para investigar, crear, colaborar y resolver problemas. Cuando quienes aprenden la utilizan para comprender mejor su entorno y no simplemente para consumir información de manera pasiva.

En este contexto, las metodologías activas siguen siendo fundamentales, pero por sí solas ya no son suficientes. La innovación educativa ocurre cuando se articulan las habilidades humanas y las competencias digitales que exige el mundo actual.

Porque educar ya no consiste únicamente en transmitir conocimientos. Consiste en contribuir a la formación de ciudadanías críticas capaces de interpretar un mundo cada vez más complejo y tomar decisiones informadas dentro de él.

Imagen: ENTER.CO / Generada con IA (ChatGPT)