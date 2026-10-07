El acceso anticipado a la campaña de Call of Duty: Modern Warfare 4 comenzará el 16 de octubre para los jugadores que hayan reservado el título. El lanzamiento completo está previsto para el 23 de octubre y llegará a PC con el conjunto de tecnologías DLSS 4.5 de NVIDIA para equipos con GPU GeForce RTX.

La nueva entrega de la saga presenta una historia ambientada en medio de una invasión a gran escala de Corea del Norte a Corea del Sur. La campaña sigue a un joven grupo de soldados surcoreanos mientras intenta sobrevivir en un frente que se desmorona, mientras el Capitán Price desarrolla su propia guerra desde las sombras.

La tecnología tendrá distintas funciones dependiendo de la generación de tarjetas gráficas. DLSS 4.5 Super Resolution estará disponible para acelerar el rendimiento y mejorar la calidad de imagen en los diferentes modos. En equipos GeForce RTX serie 40 también estará disponible Frame Generation, mientras que las GPU GeForce RTX serie 50 podrán utilizar Dynamic Multi Frame Generation, con multiplicación de hasta 6X.

A esto se suma NVIDIA Reflex, disponible en los sistemas GeForce RTX, para reducir la latencia y conseguir una respuesta más rápida durante las partidas. El trazado de rayos también podrá utilizarse de forma opcional.

Más juegos reciben DLSS 4.5

El lanzamiento de Modern Warfare 4 no es la única novedad anunciada para octubre. Gears of War: E-Day ya está disponible con DLSS 4.5 Super Resolution, Frame Generation, Dynamic Multi Frame Generation, NVIDIA Reflex, RTX Mega Geometry y trazado de rayos acelerado por hardware.

NVIDIA señala que, con Multi Frame Generation 6X y trazado de rayos en Ultra, el juego puede alcanzar un aumento promedio de rendimiento de 7,5 veces a resolución 4K frente al renderizado nativo.

También llegó STAR WARS: Galactic Racer, un juego de carreras ambientado en el universo de Star Wars que permite competir con distintos vehículos, entre ellos landspeeders, motos speeder, skim speeders y pods. El título cuenta desde su lanzamiento con DLSS 4.5 Dynamic Multi Frame Generation y Super Resolution, además de iluminación Lumen con trazado de rayos y Ray Reconstruction.

La agenda continúa el 8 de octubre con Clive Barker’s Hellraiser: Revival, que tendrá DLSS Super Resolution y Frame Generation. El 9 de octubre será el turno de Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen, mientras que Microsoft Flight Simulator 2024 recibirá la Sim Update 7 el 13 de octubre con nuevas funciones de generación de fotogramas.

Además, 007 First Light recibió la actualización gratuita Extended Operations, mientras que DYNASTY WARRIORS 3: Complete Edition Remastered ya está disponible con DLSS Super Resolution.

Para acompañar estos lanzamientos, NVIDIA también publicó un nuevo controlador GeForce Game Ready con optimizaciones para Call of Duty: Modern Warfare 4, Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen, Microsoft Flight Simulator 2024, STAR WARS: Galactic Racer y Valor Mortis. La descarga está disponible desde la aplicación de NVIDIA y su sitio web.

El primer acceso para Call of Duty: Modern Warfare 4 llegará el 16 de octubre para quienes hayan reservado el juego, mientras que los demás jugadores deberán esperar hasta el lanzamiento general del 23 de octubre.