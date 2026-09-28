¿Quieres jugar antes que nadie? SOFA 2026 tendrá 32 videojuegos colombianos por probar

Antes de llegar a una tienda o a una plataforma digital, un videojuego necesita jugadores dispuestos a probarlo, detectar problemas y decir qué funciona. En SOFA 2026, ese encuentro estará en Beta Test Fest, donde 32 estudios independientes colombianos presentarán proyectos todavía en construcción. Los visitantes podrán jugar, conversar con sus creadores y conocer de cerca el proceso de desarrollo.

La muestra, del 8 al 12 de octubre en Corferias, pone el foco en una parte menos visible de la industria: la creación local y el contacto directo entre quienes hacen los juegos y quienes podrían jugarlos. La experiencia permitirá acercarse a propuestas que aún no están terminadas, en una etapa en la que la opinión de los jugadores puede ser parte del proceso.

El interés por esa industria va más allá de Colombia. Newzoo estima que en 2026 habrá 3.700 millones de jugadores en el mundo y que el sector generará USD 213.900 millones, un crecimiento del 6,1 % frente al año anterior. En el país, los videojuegos generaron USD 461,1 millones durante 2025, según el Global Entertainment & Media Outlook de PwC; USD 304,1 millones provinieron de juegos sociales y casuales.

De probar un juego a conocer cómo se construye

Beta Test Fest será una de varias puertas de entrada a la programación gamer de SOFA. Las comunidades de Mario Kart y Tetris tendrán demostraciones, encuentros, torneos y tutoriales. F4 y Scrub Community participarán con actividades competitivas, y habrá un torneo de BetPlay en la tarima principal.

Para quienes quieran mirar detrás de la pantalla, Game Dev Academy llevará conversatorios, charlas y conferencias sobre desarrollo de videojuegos. Las franjas gamer de SOFA Academy abordarán títulos, sagas y curiosidades de juegos conocidos. Así, la programación conecta el juego casual con la competencia y el aprendizaje sobre cómo se crean los títulos.

La participación también abrirá espacio para hablar de quiénes integran estas comunidades. La Secretaría Distrital de la Mujer presentará resultados de talleres y encuentros sobre la presencia femenina en la escena gamer, desde el juego casual y competitivo hasta el desarrollo. En 2025, la entidad reportó que el 72 % de las mujeres conectadas a internet juega videojuegos y realizó en SOFA un encuentro para visibilizar a gamers y creadoras digitales y los retos que enfrentan.

El recorrido previsto para el público reúne actividades distintas: probar un proyecto colombiano, competir, aprender o encontrarse con una comunidad. Para los estudios participantes, Beta Test Fest ofrece la posibilidad de mostrar su trabajo ante jugadores; para los asistentes, la ocasión de conocer propuestas locales mientras todavía están tomando forma.

SOFA 2026 se realizará del 8 al 12 de octubre en Corferias, en Bogotá. Beta Test Fest reunirá allí a los 32 estudios independientes colombianos con proyectos en desarrollo.