El software ya mueve miles de millones en Colombia: ¿qué falta para que impulse más empresas?

Una empresa puede adoptar inteligencia artificial y seguir sin saber si esa inversión mejoró su productividad. Esa distancia entre incorporar tecnología y obtener resultados concretos es el debate que la industria colombiana del software llevará a Cartagena en octubre, cuando se reúna en SOFTIC 2026.

La discusión ocurre mientras el sector gana peso en la economía. La industria digital representó el 3,6 % del PIB colombiano en 2024, con ventas por $61,7 billones. El software y los servicios de TI concentraron casi dos terceras partes de esas ventas: $44,3 billones, equivalentes al 2,6 % del PIB.

El avance también se mide en empleos y negocios fuera del país. Entre 2018 y 2025, el número de personas ocupadas en el sector pasó de 326.000 a más de 406.000. En 2024, las exportaciones digitales sumaron US$2.217 millones, impulsadas principalmente por los servicios informáticos, que aportaron US$1.802 millones.

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El desafío está en que ese crecimiento llegue a las compañías que usan tecnología, y no se quede en la expansión de quienes la desarrollan. Según datos de Cenisoft, el 26 % de las empresas de desarrollo de software utiliza inteligencia artificial. La cifra pone sobre la mesa una pregunta que va más allá de la adopción: qué procesos pueden ejecutar mejor las empresas con esas herramientas.

Para Ximena Duque, presidenta ejecutiva de Fedesoft, el cambio ya se nota en tecnologías como los agentes de inteligencia artificial, que empiezan a ejecutar procesos y coordinar tareas. También en la computación en la nube, cuya elección incide en costos, seguridad y capacidad de crecimiento, además de la infraestructura.

De las necesidades empresariales a las soluciones tecnológicas

SOFTIC se realizará del 14 al 16 de octubre en el Hotel Estelar de Cartagena. Una parte de la agenda estará organizada en Hubs sectoriales: espacios donde representantes de áreas como salud, manufactura, agro, construcción, finanzas, transporte y comercio expondrán sus proyectos y dificultades. Las empresas tecnológicas podrán presentar soluciones relacionadas con esas necesidades.

El formato propone invertir la conversación habitual sobre innovación. Primero se plantean los problemas de cada industria; luego se examina qué herramientas pueden atenderlos. En salud, por ejemplo, la agenda abordará inteligencia artificial, ciberseguridad y experiencia del paciente. En finanzas, reunirá a bancos, fintech, reguladores y proveedores para discutir cambios en los servicios y los modelos de negocio.

El encuentro también tendrá una dimensión comercial. Incluye una Macrorrueda Internacional de Negocios con ProColombia, sesiones de Speed Networking y reuniones con potenciales compradores y aliados. El tercer día estará dedicado a la agenda digital del país, el desarrollo regional y las posibilidades de llevar empresas colombianas a otros mercados.

Los datos muestran una industria que ya exporta, genera empleo y crea negocios especializados: en 2024, por ejemplo, el segmento de retailtech creció 104 % y el de ciberseguridad, 50 %. La cita de Cartagena pondrá a prueba una cuestión menos estadística: cómo hacer que esa capacidad se traduzca en soluciones útiles para más empresas y regiones.

La agenda de SOFTIC 2026 está disponible en el sitio oficial del evento. El material consultado no especifica requisitos ni condiciones de inscripción.