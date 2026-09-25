Las historias de moda y tecnología que ENTER encontró en Nextech: inventarios digitales y textiles recuperados

Un inventario que no cuadra, materiales recuperados difíciles de clasificar y procesos repartidos entre distintos canales; esos fueron algunos de los problemas que aparecieron en las historias que ENTER encontró en Nextech by Colombiatex. En la feria, el equipo conversó con Jorge Vélez, cofundador de Bittal, y con la diseñadora dominicana Mildred Veras para conocer cómo una plataforma digital busca ayudar a empresas de moda a ordenar su operación.

La historia de Bittal empezó en una empresa familiar de confecciones. Eloísa Arcos, empresaria y consultora en transformación digital, conocía de cerca las dificultades de manejar el inventario y coordinar el trabajo diario. Su esposo, el ingeniero de sistemas Jorge Vélez, vio allí una oportunidad para crear una solución tecnológica.

La empresa de sus padres trabajaba con un programa instalado en servidores propios que era difícil de mantener. Vélez y un equipo de ingenieros desarrollaron una alternativa en la nube, primero para atender las necesidades de ese negocio y luego para responder a problemas similares en otras empresas.

Bittal integra herramientas para gestionar productos, inventarios, producción, facturación electrónica y ventas. Su sitio describe funciones para controlar el movimiento de los artículos, administrar insumos y crear órdenes de producción. La plataforma está dirigida a empresas que buscan conectar distintos procesos de su operación.

De los textiles recuperados a las ventas

Una de esas empresas es la de Veras, diseñadora de moda sostenible que reutiliza textiles de hoteles, compañías y talleres para convertirlos en prendas de alto valor. Para su trabajo, controlar el inventario implica saber qué materiales tiene, cómo están clasificados y con cuáles puede producir.

En conversación con Enter, Veras explicó que digitalizar esa información le permite organizar los insumos y seguirlos a lo largo de la cadena de valor. Bittal conecta ese registro con la producción y las ventas. Si una marca comercializa en tiendas, eventos y por internet, mantener las existencias actualizadas también ayuda a reducir el riesgo de vender dos veces una misma pieza.

Veras y Arcos se conocieron en Etradeforwomen, una comunidad de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo que apoya negocios digitales liderados por mujeres. Después de coincidir en Bogotá, comenzaron a conversar sobre la posibilidad de llevar Bittal a República Dominicana, con adaptaciones para ese mercado, entre ellas las relacionadas con la facturación electrónica.

En Nextech, Arcos presentó además “Misión Espía by Bittal”, una experiencia de realidad virtual que permite recorrer etapas de una cadena de valor: el ensamble de joyería, el manejo de insumos y fichas técnicas, la comercialización y la conexión con el comercio electrónico.

Vélez contó que el equipo desarrolla la plataforma con tecnologías de Microsoft, SQL Server y Azure, y que ya utiliza inteligencia artificial para avanzar en nuevas funciones. Según explicó, las pruebas y pautas técnicas ayudan a verificar los resultados, mientras que algunas tareas que antes podían tardar meses ahora se completan en días u horas.

Nextech by Colombiatex se realizó del 22 al 24 de septiembre en Plaza Mayor, Medellín, como una feria de tecnología para la industria textil y de la moda. Entre las historias que Enter encontró allí, la de Bittal enlaza una necesidad nacida en una empresa familiar con los desafíos de una diseñadora que transforma materiales recuperados en nuevas prendas.