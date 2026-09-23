GitHub y LinkedIn: guía para crear un portafolio tecnológico que muestre lo que sabes hacer

Un título en tecnología puede abrir una puerta, pero un proyecto bien explicado puede mostrarle a un reclutador qué sabe hacer realmente un candidato. Por eso, para quienes buscan su primera oportunidad laboral en programación, desarrollo de software o áreas relacionadas, construir un portafolio puede ser una forma de convertir el aprendizaje en evidencia.

La idea no es llenar una página con todos los ejercicios realizados durante un curso. Un buen portafolio debería permitir entender rápidamente qué construyó la persona, qué problema intentó resolver, qué herramientas utilizó y cuál fue su participación.

Una de las plataformas más utilizadas para mostrar este tipo de trabajo es GitHub. La compañía explica que el perfil puede reunir información sobre el usuario, sus contribuciones y los proyectos que decide hacer públicos. También permite crear un README de perfil para presentarse y destacar determinados trabajos.

GitHub y LinkedIn pueden contar la misma historia

El primer paso consiste en seleccionar proyectos que permitan demostrar habilidades concretas. Puede ser una aplicación, una página web, una herramienta automatizada, un proyecto de análisis de datos o cualquier desarrollo que permita ver cómo se aplicaron los conocimientos adquiridos.

En GitHub no basta con subir el código y dejarlo allí. El repositorio debería tener una descripción que explique qué hace el proyecto, qué tecnologías fueron utilizadas y cómo puede ejecutarse o probarse. También es posible fijar hasta seis repositorios o gists en el perfil para que los visitantes encuentren rápidamente los trabajos que el desarrollador quiere destacar.

El README del perfil puede complementar esa presentación. GitHub permite utilizarlo para explicar quién es la persona, qué áreas le interesan y cuáles son las contribuciones de las que está orgullosa.

LinkedIn cumple otra función. Allí el proyecto puede aparecer acompañado de una descripción, las habilidades utilizadas, material como imágenes, documentos, sitios web o presentaciones y, cuando corresponda, los colaboradores. La propia plataforma tiene una sección específica para añadir proyectos al perfil.

La clave está en que ambos perfiles no sean dos versiones desconectadas. Si un proyecto aparece en GitHub, LinkedIn puede servir para explicar por qué fue realizado, qué problema resolvió y qué aprendió la persona durante el proceso.

Esta preparación también tiene relación con el trabajo que Holberton Coderise desarrolla alrededor de la empleabilidad. La academia ha incorporado proyectos de portafolio dentro de su formación y cuenta con espacios de preparación profesional que incluyen actividades como revisión de portafolios, preparación para entrevistas y networking.

Por eso, para alguien que todavía no tiene una larga trayectoria laboral, los proyectos personales pueden funcionar como una muestra concreta del proceso de aprendizaje. Lo importante es que permitan comprobar las habilidades que aparecen en el perfil profesional y que la persona pueda explicar sus decisiones cuando llegue una entrevista.

Antes de compartir el portafolio, conviene hacer una revisión sencilla: comprobar que los enlaces funcionen, retirar proyectos que ya no representen el nivel actual, ordenar los trabajos más relevantes y explicar cada uno con suficiente información para que otra persona pueda entenderlo sin necesidad de conocer previamente el proyecto.

Un portafolio tecnológico no tiene que demostrar que alguien sabe hacerlo todo. Tiene que permitir ver, de forma rápida y concreta, qué sabe construir, cómo trabaja y qué puede aportar.