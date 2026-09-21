Kent Beck, pionero del software, dice qué aprender ante la IA

Escribir buen código ya no concentra todo el valor de un ingeniero de software. Kent Beck, una de las figuras que ayudó a definir prácticas utilizadas durante décadas en programación, sostiene que los programadores ante la IA necesitarán capacidades que van más allá del dominio técnico, a medida que estas herramientas asumen una mayor parte de las tareas de desarrollo.

Su planteamiento pone el foco en la comunicación, la empatía y la capacidad de generar confianza. El creador de Extreme Programming (XP), pionero del desarrollo guiado por pruebas (TDD), cocreador de JUnit y uno de los autores del Manifiesto Ágil, considera que los desarrolladores necesitan fortalecer esa dimensión humana de su profesión.

Los programadores ante la IA necesitan algo más que código

Durante una entrevista en el pódcast The Pragmatic Engineer, Beck reconoció con ironía una debilidad que identifica en su profesión. “A veces somos un poco imbéciles”, afirmó al referirse a las dificultades para desarrollar empatía, regular las emociones y comprender cómo se relacionan las personas dentro de un equipo.

Esto no significa que los conocimientos técnicos pierdan importancia. Comprender computadores y programar representa solo una parte de la labor. Comunicar una idea, interpretar las necesidades de otros y conseguir que un equipo confíe en una decisión también influye en el desarrollo de software y en los resultados de un proyecto.

Estas destrezas pueden aprenderse. Beck reconoce que algunas no resultan naturales para todos los ingenieros, pero considera posible desarrollarlas. La comunicación y la comprensión de otras personas dejan de ser complementos del conocimiento técnico cuando las herramientas generativas pueden encargarse de una proporción creciente de las tareas de ejecución.

Generar más código también crea un nuevo problema

Los agentes inteligentes ya pueden investigar errores, revisar cambios y producir código. Su expansión está modificando la forma en que se distribuyen las tareas dentro del desarrollo de software y trasladando parte del trabajo hacia la revisión, validación y supervisión de lo que generan estas herramientas.

Producir software con mayor rapidez introduce otra dificultad. Según el ingeniero, se está acumulando código a una velocidad superior a la confianza necesaria para gestionarlo. La cuestión deja de limitarse a cuánto genera una herramienta e incluye quién entiende, valida y asume las consecuencias de lo producido.

Ese volumen también obliga a replantear la revisión tradicional. Algunos equipos pueden recibir más cambios de los que un desarrollador alcanza a comprobar de la manera habitual. Validar resultados, detectar errores y conservar el conocimiento sobre el funcionamiento de un sistema adquieren entonces mayor relevancia.

El trabajo del programador se acerca a las decisiones de producto

Para los programadores ante la IA, adaptarse no consiste simplemente en aprender a escribir mejores instrucciones para una herramienta. Todavía no existe, según su planteamiento, una fórmula establecida para colaborar con agentes inteligentes. La propuesta es experimentar, identificar las prácticas que funcionan y convertirlas posteriormente en métodos que puedan repetirse.

El rol también puede extenderse más allá de ejecutar una especificación. Entender qué problema merece resolverse, discutir alternativas, evaluar resultados y coordinar decisiones con otras áreas cobra importancia cuando parte de la producción puede automatizarse. Una mayor velocidad no determina por sí sola si el software responde correctamente a una necesidad.

Tampoco desaparece la necesidad de comprender programación. Precisamente porque estas herramientas pueden producir mayores cantidades de código, los fundamentos técnicos siguen siendo necesarios para revisar resultados y detectar problemas. Ese conocimiento comparte ahora espacio con la comunicación, el criterio y la colaboración.

La reflexión de Beck sobre los programadores ante la IA lleva el debate más allá de cuánto código puede escribir una máquina. La cuestión también está en determinar qué responsabilidades requieren comprensión técnica, confianza y relaciones humanas. Para uno de los pioneros de la ingeniería de software moderna, aprender a trabajar con personas adquiere tanta relevancia como saber trabajar con computadores.

Imagen: ENTER.CO / Generada con IA (ChatGPT)