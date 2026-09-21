Sintropix crea un ERP con IA ¿qué tareas contables puede hacer?

Conciliar un movimiento bancario con una factura, decidir dónde registrar un gasto y generar determinados asientos son tareas que Sintropix busca trasladar a la inteligencia artificial. La startup chilena desarrolló un ERP con IA capaz de ejecutar parte del trabajo contable y fue seleccionada para el programa Fall 2026 de Y Combinator.

Detrás del proyecto están los hermanos chilenos Alfonso Márquez de la Plata, CEO, y Borja Márquez de la Plata, CTO. Su propuesta va más allá de utilizar IA para consultar cifras financieras: interviene en procesos de conciliación, clasificación y registro. Sin embargo, todavía no hay datos públicos que permitan determinar qué porcentaje de la contabilidad puede realizar sin intervención humana.

Un ERP con IA concilia movimientos y asigna cuentas

Un ERP, o sistema de planificación de recursos empresariales, centraliza información y procesos de una compañía. En el área financiera reúne datos procedentes de bancos, facturación, nómina, gastos y registros contables. En este caso, la inteligencia artificial se utiliza para procesar información y ejecutar parte de esas tareas.

Según sus creadores, el sistema cruza operaciones, asigna cuentas contables y publica determinados asientos. También prepara información para consolidar y generar reportes. Su web muestra integraciones con bancos y herramientas de facturación, nómina, gastos y gestión empresarial.

Los fundadores explicaron a Diario Financiero que el software puede relacionar un movimiento bancario con una factura y consultar registros anteriores para decidir dónde clasificar un gasto. Cuando encuentra una operación que no coincide, solicita información adicional.

El alcance documentado se concentra en conciliación, clasificación y registro. La información disponible no demuestra que todo el proceso contable pueda ejecutarse de manera autónoma ni que el sistema sustituya completamente el trabajo de un contador.

El cierre continuo busca mantener las cuentas actualizadas

Reducir las tareas manuales necesarias antes de consultar las cifras financieras es uno de los objetivos del producto. La empresa denomina su modelo “cierre continuo”, con asientos publicados y datos preparados para generar reportes en diferentes monedas.

Cuando movimientos, facturas y gastos deben cruzarse y clasificarse manualmente, las cifras dependen de que esos procesos terminen. La propuesta consiste en automatizar parte de ese recorrido para actualizar los registros a medida que se incorpora nueva información.

Por ahora, la startup no publica cuánto tiempo podría ahorrar frente a un sistema tradicional, qué porcentaje de operaciones procesa automáticamente ni cuánto trabajo manual elimina. Tampoco hay estudios independientes que cuantifiquen una reducción de costos o errores.

Erwin es otra herramienta incorporada al servicio. De acuerdo con la empresa, permite consultar directamente los datos registrados en la contabilidad. Sus demostraciones incluyen preguntas sobre caja consolidada, ingresos, gasto mensual y runway, indicador que estima cuánto tiempo podría mantenerse una empresa con los recursos disponibles bajo determinadas condiciones.

El proyecto nació después de trabajar con problemas contables

Antes de construir el producto actual, los hermanos exploraron una idea relacionada con logística. El rumbo cambió después de identificar problemas con balances, demoras y calidad de la información contable, según la historia que ambos relataron a Diario Financiero.

A finales de abril comenzaron a prestar servicios de contabilidad a startups y consiguieron sus primeros clientes mediante referidos. Esa experiencia los puso frente a los procesos que posteriormente buscarían automatizar mediante software.

Una conversación con Gustaf Alströmer, group partner de Y Combinator, influyó en el siguiente cambio. Tras rechazar inicialmente el proyecto, el ejecutivo dedicó tiempo adicional a los hermanos. De ese intercambio surgieron dos decisiones: construir un sistema propio en lugar de trabajar sobre una plataforma de terceros y dirigirse a empresas con necesidades contables más complejas.

El mercado objetivo quedó definido alrededor de organizaciones con varias sociedades o presencia internacional que necesitan centralizar información financiera procedente de distintas operaciones, cuentas y países.

Varias sociedades y monedas pueden reunirse en un sistema

Operar en diferentes países añade complejidad. Una empresa puede tener varias sociedades, bancos, monedas y sistemas de facturación, pero posteriormente necesita reunir esa información para conocer su situación financiera consolidada.

Para responder a ese escenario, la plataforma permite administrar varias sociedades. Las transacciones conservan su moneda original, cada entidad mantiene la contabilidad en la divisa correspondiente y los reportes consolidados pueden generarse en otra. También contempla eliminaciones de operaciones entre empresas relacionadas.

Como ejemplo, la web muestra una estructura con sociedades en Estados Unidos, Chile, México, Colombia y Brasil. Además, anuncia más de 100 integraciones con bancos y herramientas empresariales, entre ellas Santander, BCI, Banco de Chile, Itaú, BBVA, Mercado Pago, HubSpot, Stripe, Ramp y Salesforce.

No existe una tarifa estándar publicada. El precio depende de la cantidad de sociedades y del volumen de documentos, según la información comercial disponible. Antes de preparar una demostración, se solicita conocer cuántas entidades tiene la empresa y los países donde opera.

La IA también puede intervenir en el reconocimiento de ingresos

El reconocimiento de ingresos a partir de contratos es otro proceso que Sintropix muestra entre sus capacidades. Una de sus demostraciones utiliza una suscripción anual de US$120.000, pagada por adelantado y con una duración de 12 meses.

En el ejemplo, el sistema recibe el contrato desde HubSpot, lee el documento, extrae seis campos e identifica una obligación de desempeño. Luego publica el asiento correspondiente al cobro anticipado y programa un devengo de US$10.000 mensuales durante un año.

Se trata de una demostración de la empresa, no de una prueba independiente. El ejemplo permite entender el funcionamiento propuesto, pero no demuestra que cualquier contrato pueda procesarse automáticamente de la misma forma.

La conexión con agentes de inteligencia artificial amplía esas posibilidades. El CEO explicó a Diario Financiero que herramientas como Claude o Codex pueden conectarse al sistema. Lo describe como una plataforma diseñada para trabajar tanto con personas como con sus agentes de IA.

El ERP con IA todavía debe demostrar cuánto puede automatizar

Y Combinator presenta a Sintropix como una plataforma de “contabilidad autónoma para compañías globales”. Esa definición refleja la propuesta del producto, pero la información pública todavía no permite interpretar esa autonomía como un proceso contable completamente independiente.

La empresa no publica tasas de precisión, porcentajes de operaciones ejecutadas sin intervención ni cifras sobre cuántas necesitan revisión manual. Tampoco hay comparaciones independientes disponibles que permitan establecer su desempeño frente a plataformas como SAP o NetSuite.

Las capacidades documentadas son más específicas: conciliación de operaciones, asignación de cuentas, publicación de determinados asientos, consolidación multimoneda y procesos de reconocimiento de ingresos. Con los datos disponibles tampoco puede afirmarse que la tecnología reemplace completamente a un contador.

Para medir su impacto será necesario conocer cuánto trabajo consigue automatizar, con qué precisión y qué intervención requiere ante las excepciones. Esas métricas permitirán establecer hasta dónde puede trasladarse el concepto de contabilidad autónoma a operaciones financieras reales y de mayor escala.

Tres rechazos precedieron su llegada a Y Combinator

El camino hasta la aceleradora estadounidense no fue inmediato. El proyecto recibió inicialmente respuestas negativas de Platanus Ventures, Start-Up Chile y la propia Y Combinator. Tras modificar el producto y el mercado al que buscaban dirigirse, los hermanos volvieron a postularse.

El CEO, de 30 años, trabajó anteriormente como director de producto de Toku, compañía respaldada por YC. Su hermano, de 24 años, es ingeniero en computación de la Pontificia Universidad Católica de Chile y, según Diario Financiero, lleva alrededor de diez años programando.

La segunda postulación llegó después de los cambios en el negocio. Sintropix finalmente fue seleccionada para el programa Fall 2026. La ficha oficial de Y Combinator señala que fue fundada en 2026, tiene su sede en Santiago de Chile y cuenta con un equipo de dos personas.

Actualmente tiene diez clientes distribuidos entre Chile, México, Brasil y Estados Unidos, de acuerdo con las declaraciones de sus fundadores a Diario Financiero. Antes del Demo Day, los fundadores se fijaron como objetivo crecer 15 veces, según explicaron al medio.

Más que su entrada a Y Combinator, el punto tecnológico está en el cambio que propone para el software financiero: pasar de sistemas que almacenan y organizan información a herramientas capaces de ejecutar parte del trabajo contable. Sintropix ya muestra algunas de esas tareas; determinar cuánto puede automatizar con precisión y a escala dependerá de métricas que todavía no son públicas.

Imagen: Generada por ENTER.CO con IA (ChatGPT).