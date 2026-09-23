Mantener una inteligencia artificial trabajando durante horas puede elevar rápidamente el gasto, especialmente cuando debe revisar grandes cantidades de código o completar muchas acciones consecutivas. Anthropic busca reducir ese costo con Claude Opus 5.5, un modelo que necesita menos recursos para determinadas tareas, responde más rápido y mejora el rendimiento frente a su antecesor.

La actualización inaugura la familia Claude 5.5 y sustituye a Opus 5, presentado dos meses antes. El ahorro no depende únicamente de una reducción en las tarifas. El modelo también puede completar algunos trabajos utilizando menos recursos y alcanzar resultados similares a los de Fable 5.1, pese a ser más barato.

Claude Opus 5.5 hace en tres horas un trabajo de más de 20

Una de las pruebas involucró una base de código de 200.000 líneas. Un evaluador temprano consiguió auditarla y corregirla en menos de tres horas. Opus 5 necesitó más de 20 horas para completar el mismo trabajo y consumió 2,5 veces más tokens, de acuerdo con los resultados publicados por Anthropic.

La diferencia también apareció en trabajos de mayor tamaño. Una migración de 680.000 líneas terminó en menos de un día. En otra prueba, Opus 5.5 trasladó HAProxy, un software utilizado para distribuir tráfico entre servidores, de un lenguaje de programación a otro en 9,5 horas. Fable 5.1 necesitó 12 horas y el costo fue 51 % mayor.

Otra medición permite comparar ambas generaciones en condiciones controladas. En Terminal-Bench 4.0, una prueba de tareas de programación, la nueva versión obtuvo 66,4 %, frente al 52,3 % de Opus 5. Los resultados sirven como referencia y pueden variar según el tipo de trabajo.

Por qué cuesta 40 % menos si las tarifas bajaron 20 %

Procesar un millón de tokens de entrada cuesta ahora 4 dólares, frente a los 5 dólares de Opus 5. Generar un millón de tokens de salida pasa de 25 a 20 dólares. Los tokens son las pequeñas unidades de texto que la IA procesa y genera. En ambos casos, la reducción directa del precio es del 20 %.

El precio baja más cuando se reutiliza información que la IA ya procesó. Ese costo pasa de 0,50 a 0,20 dólares por millón de tokens, una reducción del 60 %. Esto puede ser útil en trabajos que requieren consultar varias veces los mismos documentos, instrucciones o fragmentos de código.

El 40 % anunciado por Anthropic corresponde al costo estimado de trabajos habituales con la configuración predeterminada. Claude Opus 5.5 combina tarifas más bajas con un menor consumo de recursos en determinadas tareas. Así, el ahorro total puede superar el 20 % aplicado directamente a los precios de entrada y salida.

La diferencia de velocidad crece cuando el trabajo dura horas

La velocidad de generación aumenta más de un 30 % frente a Opus 5, según los datos publicados para esta versión. En una consulta corta, unos segundos pueden hacer poca diferencia. Cuando la IA debe realizar numerosas acciones durante varias horas, reducir el tiempo de cada una puede acortar de forma considerable la duración total del trabajo.

También existe un modo rápido que puede alcanzar hasta 2,5 veces la velocidad normal. Activarlo eleva el precio a 8 dólares por millón de tokens de entrada y 40 dólares por millón de salida. Cada persona o empresa puede decidir si terminar antes compensa pagar más por ese trabajo.

Las compañías que probaron el modelo antes de su lanzamiento encontraron diferencias en el consumo. Kiro reportó aproximadamente 40 % menos llamadas y la mitad de tokens para completar determinadas tareas. Necesitar menos pasos y procesar menos información puede traducirse en tiempos de espera más cortos y una factura menor.

Pagar menos no implica obtener un modelo menos capaz

Anthropic sostiene que Opus 5.5 alcanza resultados similares a Fable 5.1 en buena parte de sus evaluaciones, aunque requiere menos recursos. La comparación ayuda a explicar la idea detrás del título: el menor costo no viene acompañado, según estas pruebas, de una pérdida general de rendimiento.

La diferencia cobra mayor importancia en trabajos prolongados. Una tarea que mantiene activa la IA durante horas puede necesitar numerosas consultas y procesar grandes cantidades de información. Si el modelo requiere menos recursos para llegar al resultado, el ahorro se acumula a medida que aumenta la duración y complejidad del trabajo.

Trabajar durante horas también aumenta la necesidad de control

Dar más autonomía a una IA implica prestar atención a las acciones que puede realizar sin intervención constante. El modelo incorpora nuevas defensas contra instrucciones maliciosas destinadas a alterar su comportamiento y fue sometido a cerca de 2.000 pruebas para analizar cómo responde ante distintas situaciones problemáticas.

Una de esas evaluaciones midió los intentos de saltarse los límites establecidos. Según Anthropic, ocurrieron aproximadamente 85 % menos veces que con Opus 5 o Mythos 5.1. El resultado procede de pruebas internas y no significa que este tipo de comportamiento haya desaparecido.

La empresa reconoce que todavía no existe una forma de detectar antes del lanzamiento todos los posibles fallos de un modelo. Las evaluaciones permiten identificar problemas y comparar versiones, pero no garantizan que la IA responda de la misma manera en cualquier situación.

El modelo ya está disponible mediante Claude Platform, además de Amazon Web Services, Google Cloud y Microsoft Azure. Anthropic también prepara Sonnet 5.5 y Haiku 5.5 como los próximos integrantes de esta generación.

Imagen: Anthropic / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT)