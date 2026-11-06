Microsoft comenzó a actualizar la aplicación de Xbox para PC con cambios en la velocidad de apertura, la biblioteca de videojuegos y la navegación. La actualización también alcanza Xbox Cloud Gaming, con una interfaz que busca facilitar el acceso al catálogo desde computadores, navegadores y otros dispositivos compatibles.

La distribución comenzó el 5 de noviembre entre los participantes de Xbox Insiders, el programa que permite probar funciones antes de su lanzamiento general. Según el anuncio oficial de Microsoft, la aplicación ahora inicia hasta un 60 % más rápido que la versión anterior.

La compañía también reporta una reducción de hasta el 50 % en los tiempos de carga de las secciones Inicio, Tienda y Game Pass. Las ventanas internas pueden abrirse hasta un 65 % más rápido. Estas cifras proceden de pruebas realizadas por Microsoft y pueden variar según el computador, la conexión a internet y la configuración del sistema.

Además del rendimiento, la biblioteca incorpora filtros actualizados y nuevas opciones para organizar los videojuegos. La búsqueda permite localizar desde un mismo lugar títulos instalados, contenidos adicionales y perfiles de jugadores, sin tener que consultar cada apartado por separado.

La navegación social también cambia. Los amigos aparecen dentro del menú principal, desde donde se puede consultar qué están jugando, iniciar conversaciones o unirse a grupos. El rediseño incluye tarjetas de juegos, ajustes y animaciones renovadas que permiten identificar las distintas opciones de la interfaz.

Xbox Cloud Gaming estrena biblioteca y opciones de visualización

La actualización se extiende a la versión web de Xbox Cloud Gaming, el servicio que permite ejecutar videojuegos en servidores remotos y transmitirlos mediante internet.

Una nueva pestaña de biblioteca reúne los títulos compatibles con la nube, tanto los comprados como los disponibles mediante Xbox Game Pass. Desde allí será posible ordenar y filtrar el catálogo por género, partidas recientes y métodos de control admitidos.

También incorpora un modo de escritorio que aprovecha mejor el espacio en pantallas grandes. A esto se suman temas claros y oscuros, junto con cinco opciones de alto contraste destinadas a mejorar la accesibilidad.

Los cambios visuales comenzarán a llegar a televisores compatibles y dispositivos de realidad virtual. Microsoft busca mantener elementos de navegación reconocibles entre plataformas, aunque cada interfaz se adapta al tipo de pantalla.

Quienes pertenecen a Xbox Insiders pueden comenzar a probar la actualización de Windows. Para participar, Microsoft ofrece la aplicación Xbox Insider Hub, desde la cual se accede a las pruebas habilitadas para cada cuenta.

En cambio, la nueva experiencia web llegará automáticamente a más jugadores durante las próximas semanas. También puede probarse anticipadamente desde play.xbox.com, siempre que el servicio esté disponible en la región correspondiente.

Microsoft todavía no ha comunicado una fecha concreta para distribuir la aplicación renovada de PC a todo el público.

Imagen: ENTER.CO / Generada con IA (ChatGPT)