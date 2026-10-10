Mercado Pago permite ocultar saldos y bloquear operaciones: cómo activar Dinero Blindado

Mercado Pago incorporó en Argentina una función de seguridad que permite ocultar los saldos de una cuenta y restringir determinadas operaciones financieras cuando el usuario está fuera de redes Wi-Fi que considera confiables. La herramienta, llamada Dinero Blindado, está diseñada para proteger el acceso a reservas e inversiones en pesos argentinos y dólares ante situaciones en las que otra persona pueda utilizar el celular para intentar mover dinero.

La función permite establecer condiciones para operar desde la aplicación. Entre las restricciones disponibles están la desactivación de las transferencias en dólares y de las operaciones de compraventa cuando el usuario se encuentra fuera de los lugares configurados como seguros. También es posible ocultar los saldos para evitar que otras personas vean cuánto dinero tiene disponible el titular de la cuenta.

La novedad introduce una capa adicional de control sobre el dinero dentro de la plataforma. Sin embargo, sus restricciones se aplican a determinadas operaciones y no deben interpretarse como una garantía de que los fondos estarán completamente protegidos si el dispositivo es robado o alguien consigue acceder a la cuenta.

Cómo activar Dinero Blindado en Mercado Pago

Los usuarios de Argentina pueden habilitar la función desde la Central de Seguridad de Mercado Pago o mediante Mago, el asistente integrado en la aplicación. Desde allí pueden configurar las condiciones de protección y definir las redes o ubicaciones de confianza que utilizará el sistema.

La configuración permite adaptar las restricciones a las necesidades de cada persona. Por ejemplo, un usuario que acostumbra conectarse a la red Wi-Fi de su casa puede establecerla como un entorno confiable y limitar determinadas operaciones cuando utiliza otras conexiones.

La posibilidad de ocultar los saldos añade otra barrera de privacidad. Esta opción reduce la exposición de la información financiera dentro de la aplicación, aunque no impide por sí misma que alguien intente acceder a otras funciones de la cuenta.

Para quienes mantienen ahorros o inversiones en dólares, las restricciones sobre transferencias y compraventas pueden resultar especialmente relevantes. Si esas operaciones están deshabilitadas bajo las condiciones configuradas, la persona que utilice el dispositivo tendrá menos posibilidades de mover esos recursos desde la aplicación.

El alcance de la protección depende, por tanto, de las opciones que active el titular. Antes de utilizar la herramienta, conviene revisar qué operaciones quedan restringidas, cuáles siguen disponibles y qué condiciones permiten volver a operar con normalidad.

Dinero Blindado no reemplaza otras medidas de seguridad, como proteger el celular con un método de bloqueo, mantener las credenciales privadas y utilizar los mecanismos de recuperación de la cuenta ante un acceso no autorizado.

La disponibilidad también tiene un límite geográfico importante: Mercado Pago anunció la función para Argentina. Por ahora, la información sobre este lanzamiento no permite afirmar que esté habilitada en Colombia ni que los usuarios colombianos puedan acceder a ella desde sus cuentas.