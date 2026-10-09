Shakira y Amazon lanzan programa gratuito de inteligencia artificial para mujeres

La inteligencia artificial puede abrir nuevas oportunidades laborales, pero acceder a formación tecnológica sigue siendo un reto para muchas mujeres. Una alianza entre Shakira y Amazon busca reducir esa barrera con un programa que aspira a capacitar gratuitamente a un millón de latinoamericanas antes de 2028.

La iniciativa, llamada AWS Entrena Latinas, tendrá su primera etapa en Colombia y ofrecerá formación en inteligencia artificial y computación en la nube. El proyecto cuenta con la participación de Amazon Web Services (AWS), Amazon Music, la Fundación Pies Descalzos y Laboratoria, organización dedicada a impulsar la participación de las mujeres en la economía digital.

El anuncio se conoció el 28 de septiembre de 2026. Aunque la meta contempla a mujeres de América Latina, el comienzo estará dirigido a estudiantes y madres vinculadas a la Fundación Pies Descalzos. Por ahora, no se han publicado las condiciones para que cualquier interesada pueda solicitar un cupo.

¿Qué podrán aprender las participantes y cómo acceder?

La propuesta contempla cursos gratuitos en español sobre fundamentos de inteligencia artificial y computación en la nube. Las participantes también tendrán la posibilidad de obtener certificaciones de AWS, aunque la información publicada no precisa cuáles estarán disponibles, cuánto durará la formación ni qué condiciones deberán cumplir para conseguirlas.

La capacitación en estas áreas puede ayudar a comprender cómo funcionan las herramientas de IA y los servicios que permiten almacenar información, procesar datos y ejecutar aplicaciones en internet. Son conocimientos utilizados en distintos sectores, desde el desarrollo de software hasta los servicios financieros y el comercio electrónico.

El proyecto también pone sobre la mesa la participación femenina en la industria tecnológica. Según las cifras citadas por Amazon, las mujeres ocupan el 26 % de los puestos de trabajo tecnológicos. La alianza pretende ampliar su acceso a conocimientos que pueden servir para continuar estudios o explorar opciones profesionales en este campo.

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La Fundación Pies Descalzos, creada por Shakira, será parte del despliegue inicial en Colombia. Laboratoria participará como aliada de la iniciativa, mientras que AWS aportará su relación con la formación en tecnologías de nube e inteligencia artificial.

Para las mujeres interesadas, hay una diferencia importante entre la meta anunciada y los cupos disponibles actualmente. La cifra de un millón corresponde al objetivo que el programa espera alcanzar hasta 2028, no a una convocatoria que ya tenga un millón de plazas abiertas.

Tampoco se han detallado públicamente requisitos generales de edad, estudios previos o acceso a equipos y conexión a internet. La primera etapa está dirigida a personas vinculadas a la Fundación Pies Descalzos, por lo que las interesadas en participar deben consultar con esa organización si existen mecanismos de inscripción habilitados.

El anuncio tampoco confirma una fecha para la apertura de solicitudes dirigidas a mujeres que no formen parte de la fundación. Por ahora, el alcance inicial está definido, mientras que la expansión regional hace parte del objetivo trazado para los próximos años.