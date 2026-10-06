Vibe coding: crear aplicaciones con IA cambia las reglas de la programación

Una idea escrita en lenguaje natural puede convertirse hoy en el punto de partida para una aplicación. Eso es lo que propone el vibe coding, una tendencia que utiliza inteligencia artificial para generar código a partir de instrucciones sobre lo que el usuario quiere construir.

La dinámica cambia una parte del trabajo tradicional. En lugar de comenzar escribiendo cada línea de código, una persona puede describir una función, pedir una interfaz o plantear una idea y dejar que la IA produzca una primera versión.

El atractivo está en la velocidad y en la posibilidad de experimentar incluso para quienes todavía no dominan todos los lenguajes de programación. Pero ahí aparece una pregunta que gana importancia: ¿si la IA escribe el código, todavía hace falta aprender a programar?

La respuesta está en lo que ocurre después de generar ese código.

Crear con IA también exige saber qué está pasando

Una herramienta puede producir una aplicación funcional, pero el usuario necesita entender qué está haciendo para detectar errores, modificarla o saber si la solución realmente responde a lo que necesita. También debe poder reconocer cuándo una respuesta de la IA no es adecuada.

Por eso, conocer los fundamentos de programación mantiene su valor. Entender cómo funciona el código permite aprovechar mejor estas herramientas, en lugar de limitarse a aceptar lo que generan.

Esa relación entre formación técnica e inteligencia artificial hace parte de la propuesta de Holberton, que plantea que los fundamentos siguen siendo necesarios para trabajar con las nuevas herramientas de desarrollo.

El vibe coding puede facilitar la entrada a la creación de software y cambiar la manera en que se construyen algunas aplicaciones. La discusión ahora no parece estar únicamente en si la IA puede programar, sino en cuánto necesita saber una persona para dirigir, revisar y mejorar lo que la IA produce.

Quienes quieran profundizar en el desarrollo de software y aprender a aprovechar las herramientas de inteligencia artificial pueden conocer la propuesta de Holberton CodeRise, que parte de la importancia de contar con fundamentos sólidos para trabajar con estas nuevas tecnologías.