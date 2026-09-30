Del “Hola Mundo” al primer empleo: ¿Cuánto tarda realmente convertirse en desarrollador?

Escribir el primer “Hola Mundo” puede tomar unos minutos. Convertir ese ejercicio en las habilidades necesarias para conseguir un empleo como desarrollador es otra historia. Entre aprender un lenguaje de programación, resolver problemas, construir proyectos y enfrentarse a una entrevista técnica pueden pasar varios meses, y los estudios sobre formación tecnológica muestran que el tiempo hasta el primer trabajo tampoco termina cuando acaba un curso.

Los datos de la comunidad mundial de desarrolladores ayudan a entender por qué. La encuesta de Stack Overflow de 2025, que reunió más de 49.000 respuestas de 177 países, encontró que 69 % de los desarrolladores había dedicado tiempo durante el último año a aprender nuevas técnicas de programación o un lenguaje. Incluso entre quienes ya trabajan en tecnología, aprender sigue siendo una actividad permanente.

La misma encuesta muestra que aprender a programar no depende necesariamente de una carrera universitaria. En 2024, 82 % de los participantes señaló recursos en línea entre sus formas de aprendizaje y 49 % de quienes estaban aprendiendo a programar había estudiado en instituciones tradicionales. La documentación técnica, los cursos, las comunidades y otros recursos digitales forman parte de una ruta que puede ser mucho más diversa que una carrera profesional convencional.

El tiempo, por eso, depende de qué significa estar preparado. Una persona puede aprender la sintaxis básica de un lenguaje en pocas semanas, pero todavía necesitará practicar estructuras de datos, bases de datos, control de versiones, desarrollo web, APIs y resolución de problemas antes de enfrentarse a proyectos cercanos a los que encontrará en un empleo.

Aprender código es apenas la primera etapa

Los datos de programas de formación intensiva también muestran que terminar las clases y conseguir trabajo son momentos diferentes. El Council on Integrity in Results Reporting (CIRR), una organización que recopila resultados verificados de programas de formación tecnológica, mide los resultados laborales después de la graduación en periodos como 180 y 360 días. Su metodología distingue entre quienes buscan empleo, quienes ya trabajan y quienes no están buscando trabajo.

Esto ayuda a poner en perspectiva las promesas de convertirse rápidamente en desarrollador. Un estudio de Course Report sobre egresados de bootcamps encontró que estos programas suelen concentrarse en periodos intensivos de entre 12 y 20 semanas. Sin embargo, esa duración corresponde a la formación, no garantiza que el empleo llegue al día siguiente de terminarla.

Además, el mercado exige algo más que saber escribir código. El Future of Jobs Report 2025 del Foro Económico Mundial ubica a los desarrolladores de software y aplicaciones entre los empleos de mayor crecimiento proyectado hacia 2030. El mismo informe señala que 39 % de las habilidades actuales de los trabajadores cambiarán durante ese periodo y sitúa la alfabetización tecnológica, la inteligencia artificial y los datos entre las capacidades cuya importancia crecerá con mayor rapidez.

Para quienes quieren hacer esa transición, Holberton Coderise plantea una ruta de nueve meses en su programa Full Time de Desarrollo de Software, con modalidad híbrida e inmersiva en Bogotá. La formación combina proyectos, trabajo entre pares y acompañamiento de mentores, y aborda herramientas y tecnologías utilizadas para construir aplicaciones, además de preparar a los estudiantes para procesos de selección.

La propuesta incluye también preparación profesional, proyectos y actividades orientadas a la empleabilidad. El objetivo es que el participante no llegue al final únicamente con ejercicios de clase, sino con experiencia práctica y un portafolio que pueda presentar durante una búsqueda laboral.

Por eso, para alguien que parte desde cero, hablar de una cifra única puede resultar engañoso. Una ruta intensiva puede concentrar el aprendizaje técnico en algunos meses, pero convertirse en candidato para un primer empleo exige sumar práctica, proyectos, herramientas profesionales y preparación para entrevistas. El “Hola Mundo” marca el inicio; el primer empleo llega después de demostrar que ese código puede resolver problemas reales.

Quienes estén considerando una transición hacia el desarrollo de software pueden consultar los requisitos y características del programa de Holberton Coderise antes de decidir si esta ruta de formación se ajusta a su objetivo profesional.