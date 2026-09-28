Una petición enviada por WhatsApp puede terminar en una reserva, una compra o una llamada a un negocio. Instinct es un asistente personal con inteligencia artificial que recibe instrucciones mediante canales conocidos y utiliza distintas herramientas para completar el encargo. También es posible comunicarse con él por iMessage, mensajes de texto o voz.



A diferencia de un chatbot centrado en responder preguntas, el sistema está entrenado para manejar un celular y un computador. Puede conectarse con correo, calendario, mensajería, pantalla, audio o ubicación cuando esos accesos están habilitados. Una conversación puede convertirse así en el inicio de una gestión que continúa fuera del chat.

Qué puede hacer Instinct desde un mensaje

Reservar citas y restaurantes, organizar un traslado al aeropuerto, limpiar la bandeja de entrada, buscar vuelos económicos y gestionar compras son algunos de los ejemplos documentados. La compañía señala además que puede retomar conversaciones pendientes o contactar de manera proactiva cuando necesita continuar un asunto.

Mediante Instinct Concierge, las llamadas también forman parte del servicio. Esta función puede contactar negocios para resolver situaciones que no siempre se atienden por internet. Los casos publicados incluyen conseguir mesa en un restaurante sin reservas en línea, entrar en la lista de cancelaciones de un dentista o comunicarse con una empresa por un problema con la factura del cable.

Otra herramienta es una dirección de correo propia, utilizada para crear cuentas, contactar empresas y hacer seguimientos. En una devolución, por ejemplo, se puede reenviar la confirmación del pedido para que el agente se comunique con soporte y avance hasta obtener la etiqueta necesaria para enviar el producto.

WhatsApp es solo el punto de partida

“Sin una app nueva” no significa que todo ocurra dentro de WhatsApp. Este canal sirve para dar la instrucción, mientras el trabajo puede desarrollarse en otros servicios. La descripción oficial de Instinct explica que su modelo utiliza un teléfono y un computador para desenvolverse entre las herramientas conectadas.

Organizar un traslado muestra la diferencia frente a pedir ayuda a una IA convencional. La respuesta no tiene que terminar en una lista de pasos. El agente está diseñado para intervenir en el proceso siempre que disponga de las funciones y autorizaciones necesarias.

Compras y reservas llevan esa autonomía a otro terreno. La integración con Stripe contempla viajes, clases o citas, mientras la colaboración con 1Password facilita el inicio de sesión en cuentas existentes. ENTER.CO ya analizó cómo los agentes de IA empiezan a tomar decisiones por nosotros, al pasar de recomendar opciones a intervenir en su ejecución.

Más autonomía exige más permisos

Delegar estas funciones requiere abrir el acceso a información que un chatbot no siempre necesita. Correos, mensajes, ubicación e incluso contenido visible en pantalla pueden formar parte de los datos disponibles para desarrollar un encargo. Por eso conviene revisar qué servicios quedan conectados antes de asignarle tareas.

Algunas experiencias tempranas ya han generado cuestionamientos. Personas que probaron el producto reportaron información procedente de Gmail que permanecía después de desconectar la cuenta. La compañía incorporó posteriormente una herramienta para eliminar datos externos desde la configuración. También se documentó un caso en el que el asistente envió un correo sin solicitar primero autorización.

Tampoco todas las operaciones esperan una aprobación final. Algunas funciones piden información adicional cuando resulta indispensable, pero el agente está diseñado para trabajar con cierto grado de independencia. Revisar los permisos cobra especial importancia cuando puede interactuar directamente con cuentas y plataformas.

Por ahora, Instinct continúa en acceso privado mientras la compañía amplía la disponibilidad del servicio. Quienes quieran probarlo pueden entrar a una lista de espera o recibir una invitación de alguien que ya tenga acceso.

La diferencia no está únicamente en escribirle a una IA desde WhatsApp. Un mensaje puede iniciar una tarea que después continúa en otras herramientas, sin tener que ejecutar manualmente cada paso. Esa facilidad tiene una contrapartida concreta: cuantas más acciones se deleguen, mayor puede ser el acceso necesario a información, cuentas y servicios personales.

Imagen: ENTER.CO / Generada con IA (ChatGPT)