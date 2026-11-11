Así funciona TOMi8, el equipo que convierte un tablero escolar en un aula con inteligencia artificial

Un tablero convencional puede convertirse en un laboratorio de ciencias, una pantalla interactiva y una herramienta de evaluación con inteligencia artificial. Esa es la propuesta de TOMi8, un dispositivo educativo que comenzó a utilizarse en 40 sedes rurales de Cundinamarca y que tiene una particularidad: sus funciones no dependen de una conexión a internet.

El equipo hace parte de las Aulas Amigas Móviles, una iniciativa de la Gobernación de Cundinamarca, ejecutada por Aulas Amigas, que llegó a 35 instituciones educativas de 26 municipios del departamento. Su implementación beneficia a 1.884 estudiantes de sexto a noveno grado y busca ampliar las posibilidades de enseñanza en lugares donde la conectividad sigue siendo limitada.

TOMi8 está diseñado para transformar la dinámica de una clase sin necesidad de instalar una infraestructura tecnológica compleja. El dispositivo convierte un tablero tradicional en una superficie interactiva desde la cual los profesores pueden desarrollar actividades, presentar contenidos y realizar ejercicios con sus estudiantes.

Una de sus posibilidades es incorporar experiencias de aprendizaje STEM, relacionadas con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. También incluye laboratorios de química, física y electrónica, que permiten trabajar conceptos científicos mediante recursos digitales. A esto se suman recorridos virtuales por otros lugares y épocas, con los que los estudiantes pueden explorar contenidos que difícilmente tendrían disponibles en sus escuelas.

La inteligencia artificial detrás del aprendizaje personalizado

Una de las funciones más interesantes del dispositivo está relacionada con la evaluación académica. TOMi8 puede calificar automáticamente exámenes con preguntas de formato similar a las pruebas Saber y utilizar los resultados para generar planes de repaso individuales.

Esto significa que el sistema no entrega necesariamente las mismas actividades a todo el salón. A partir del desempeño de cada estudiante, identifica los contenidos que necesitan refuerzo y propone ejercicios para trabajar esas dificultades.

La función puede resultar especialmente útil en las escuelas de Posprimaria rural, donde un mismo profesor suele atender varios grados y asignaturas durante una jornada. La automatización de algunas tareas de evaluación puede liberar tiempo para que el docente acompañe a los estudiantes y adapte las explicaciones a sus necesidades.

El dispositivo también se complementa con LectoTube, una herramienta orientada al fortalecimiento de la comprensión lectora. Esta competencia tiene especial importancia para el desempeño escolar y los resultados en evaluaciones como PISA.

Sin embargo, una de las características que distingue esta implementación es que las herramientas funcionan sin conexión. En las veredas donde internet llega de manera intermitente o no existe, depender de plataformas en línea puede limitar el uso de la tecnología. TOMi8 permite desarrollar las actividades educativas sin que la conectividad sea un requisito permanente.

El dispositivo llega acompañado de formación docente

La implementación en Cundinamarca no consistió únicamente en entregar equipos. El proyecto instaló 40 Aulas Amigas Móviles con TOMi8 y capacitó a 60 profesores mediante una ruta de formación certificada. Además, contempla cuatro años de acompañamiento.

La propuesta también incluye recursos que los maestros pueden adaptar para estudiantes con necesidades educativas especiales, ajustando las actividades a diferentes ritmos de aprendizaje.

Según la Secretaría de Educación departamental, las primeras visitas de seguimiento han identificado mayor motivación y participación de los estudiantes en las clases. La administración considera que estos recursos pueden contribuir a mejorar el desempeño académico y favorecer la permanencia de los jóvenes en las zonas rurales.

Por ahora, TOMi8 ya funciona en las 40 sedes seleccionadas. La información del proyecto no contempla una convocatoria abierta para que otras instituciones o familias soliciten directamente el dispositivo.

La experiencia de Cundinamarca muestra una aplicación de la inteligencia artificial que va más allá de los computadores y los chatbots: utilizar tecnología para evaluar, identificar dificultades y adaptar actividades educativas, incluso en escuelas donde no hay acceso a internet.