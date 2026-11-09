Reforma de Abelardo de la Espriella propone IVA del 19 % al internet de estratos 1, 2 y 3: ¿cuánto subiría?

Los hogares de estratos 1, 2 y 3 en Colombia podrían pagar más por su conexión a internet si avanza una de las medidas incluidas en el Proyecto de Ley 477 de 2026, conocido como Ley de Rescate Económico. La iniciativa del Gobierno propone eliminar los beneficios tributarios que actualmente permiten que el servicio de internet fijo residencial no genere IVA para estos usuarios.

El cambio está contemplado en dos artículos del proyecto y tendría fechas de aplicación diferentes. Aunque ninguno establece expresamente una tarifa del 19 % para el servicio, las modificaciones planteadas retirarían las condiciones que hoy lo mantienen exento o excluido del impuesto. Al perder esos beneficios, quedaría sujeto, en principio, a la tarifa general del IVA.

La propuesta afecta a dos grupos de usuarios. Para los estratos 1 y 2, el artículo 106 plantea derogar el literal h) del artículo 481 del Estatuto Tributario, disposición que contempla la exención del IVA para el servicio de conexión y acceso a internet desde redes fijas de suscriptores residenciales de esos estratos.

En el caso del estrato 3, el cambio aparece en el artículo 45. Este propone modificar el artículo 476 del Estatuto Tributario, que actualmente incluye entre los servicios excluidos del impuesto la conexión y el acceso a internet de los usuarios residenciales de ese estrato.

¿Qué significan la exención y la exclusión del IVA?

Aunque en ambos casos el usuario no paga IVA por el servicio, existe una diferencia tributaria. Un servicio exento tiene una tarifa del 0 %, pero conserva la condición de gravado para ciertos efectos fiscales. En cambio, uno excluido no causa el impuesto.

Actualmente, el internet fijo residencial de los estratos 1 y 2 está exento, mientras que el de estrato 3 está excluido. La reforma busca retirar ambos tratamientos. Si se aprueba en los términos radicados, los servicios pasarían a estar sujetos a la tarifa general del 19 %, contemplada en el Estatuto Tributario.

Los plazos tampoco serían iguales. Según el artículo 106, la eliminación de la exención para los estratos 1 y 2 comenzaría con la entrada en vigor de la ley. Para el estrato 3, el artículo 45 establece una fecha específica: el 1 de enero de 2028.

¿Cuánto podría aumentar la factura de internet?

El efecto dependerá del precio del plan y de cómo las empresas trasladen el impuesto al consumidor. Por ejemplo, si un hogar paga actualmente $50.000 mensuales y el operador traslada íntegramente el IVA, la factura podría llegar a $59.500. En un plan de $70.000, el valor subiría a $83.300.

Estos cálculos son ilustrativos y suponen que el precio antes de impuestos no cambia. No representan tarifas anunciadas por los operadores ni aumentos que ya estén vigentes.

La medida se refiere al internet fijo residencial de los tres estratos mencionados. Por tanto, no debe interpretarse como un nuevo IVA del 19 % para todos los planes de telefonía móvil o paquetes de datos celulares.

Por ahora, los usuarios no tienen que asumir ningún cambio. El Proyecto de Ley 477 de 2026 fue radicado el 29 de octubre en la Cámara de Representantes y continúa en trámite en comisión. Todavía debe superar los debates correspondientes en el Congreso y podría sufrir modificaciones antes de convertirse en ley.

Mientras eso ocurre, siguen vigentes las condiciones tributarias actuales. La posibilidad de pagar más por internet dependerá de que el Congreso apruebe estas disposiciones y de su posterior entrada en vigor.