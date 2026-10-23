Colombia supera los 49 millones de accesos a Internet móvil: así crece 5G

Colombia cerró el segundo trimestre de 2026 con 49,6 millones de accesos a Internet móvil y 10,78 millones de conexiones fijas. Entre las tecnologías que sostienen ese crecimiento, la fibra óptica conserva el liderazgo en los hogares y las empresas, mientras que 5G continúa ganando terreno en las redes móviles.

Las cifras del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), correspondientes a abril, mayo y junio, muestran dos tendencias: el crecimiento de las conexiones fijas y la expansión de las redes móviles de nueva generación.

Los accesos a Internet fijo aumentaron un 3,10 % frente al primer trimestre del año. En total, Colombia llegó a 10,78 millones de conexiones, equivalentes a cerca de 20 accesos por cada 100 habitantes.

La fibra óptica concentra 6,6 millones de esos accesos, lo que la mantiene como la principal tecnología para conectarse desde una vivienda o un establecimiento empresarial. Su importancia también se refleja en las velocidades de navegación: el promedio nacional de descarga alcanzó los 259,4 megabits por segundo (Mbps).

Al diferenciar por tipo de conexión, la velocidad promedio residencial fue de 250,9 Mbps, mientras que la corporativa llegó a 372,6 Mbps.

5G crece, pero 4G sigue liderando las conexiones móviles

En Internet móvil, Colombia registró 49,6 millones de accesos, una cifra equivalente a 92 por cada 100 habitantes. La tecnología 4G continúa concentrando la mayor parte de las conexiones, con 36 millones, mientras que 5G llegó a 10,7 millones.

Esta última tecnología creció un 8 % frente al trimestre anterior. Sin embargo, su cobertura territorial todavía es limitada: al finalizar junio, el 15,06 % de los municipios colombianos contaba con cobertura 5G.

Esto significa que el crecimiento del número de conexiones no equivale a una disponibilidad uniforme del servicio en todo el territorio. La posibilidad de utilizarlo depende de que exista cobertura en el lugar donde se encuentra el usuario y de que su celular sea compatible con esa red.

El informe también registra diferencias geográficas en el acceso fijo. Bogotá lideró este indicador, con 32 conexiones por cada 100 habitantes, por encima del promedio nacional. En telefonía fija, la capital también encabezó los registros, con 22 líneas por cada 100 habitantes.

La evolución de las conexiones móviles contrasta con la reducción de la telefonía fija frente al año anterior. Este servicio terminó el trimestre con 5,33 millones de líneas en el país.

En telefonía móvil, por su parte, Colombia contabilizó 87 millones de líneas. De ellas, 62,9 millones correspondían a la modalidad prepago y 24,1 millones a pospago.

El consumo de Internet también ofrece una referencia sobre el uso de las redes: los accesos móviles por suscripción registraron un tráfico promedio mensual de 19,9 GB.

Los indicadores hacen parte del boletín trimestral del sector TIC del MinTIC, publicado el 9 de octubre de 2026. El documento incluye estadísticas sobre conectividad, tecnologías de acceso, velocidades y servicios de telefonía.

Los datos completos pueden consultarse en el portal oficial Colombia TIC, donde también están disponibles la infografía, la presentación de resultados y los archivos estadísticos del segundo trimestre.