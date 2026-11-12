Black Friday Alkomprar 2026: guía de descuentos y compras

El Black Friday será una de las oportunidades para quienes están pensando en renovar sus dispositivos electrónicos o comprar electrodomésticos antes de terminar el año. En Colombia, Alkomprar anunció una jornada de descuentos de hasta el 65 % que estará disponible entre el 19 de noviembre y el 4 de diciembre de 2026, tanto en sus tiendas físicas como en su página web.

La temporada incluirá todas las categorías de la compañía, por lo que los compradores encontrarán alternativas para diferentes presupuestos y necesidades. Si estás pensando en aprovechar estas promociones, esta es la información que debes tener en cuenta antes de comprar.

¿Qué productos tendrán descuentos en el Black Friday?

La campaña contempla varias categorías de tecnología y artículos para el hogar. Entre los productos anunciados se encuentran:

Celulares: alternativas para quienes buscan renovar su dispositivo, mejorar sus cámaras o contar con mayor capacidad de almacenamiento.

alternativas para quienes buscan renovar su dispositivo, mejorar sus cámaras o contar con mayor capacidad de almacenamiento. Computadores: equipos para estudiar, trabajar, realizar actividades profesionales o jugar.

equipos para estudiar, trabajar, realizar actividades profesionales o jugar. Televisores: opciones para actualizar los equipos de entretenimiento del hogar.

opciones para actualizar los equipos de entretenimiento del hogar. Videojuegos: productos relacionados con el entretenimiento y las consolas.

productos relacionados con el entretenimiento y las consolas. Equipos de audio: dispositivos para escuchar música y mejorar la experiencia audiovisual.

dispositivos para escuchar música y mejorar la experiencia audiovisual. Electrodomésticos menores: artículos que facilitan diferentes tareas domésticas.

Alkomprar anunció descuentos de hasta el 65 % en sus categorías, aunque el porcentaje dependerá de las referencias y promociones disponibles. La compañía no detalló en su comunicado un listado de productos específicos ni sus precios durante la campaña.

¿Cuándo y dónde comprar?

Las promociones estarán disponibles durante las siguientes fechas:

Inicio: 19 de noviembre de 2026.

19 de noviembre de 2026. Finalización: 4 de diciembre de 2026.

4 de diciembre de 2026. Duración: 16 días.

16 días. Canales: tiendas físicas de Alkomprar y comercio electrónico.

tiendas físicas de Alkomprar y comercio electrónico. Descuentos anunciados: hasta el 65 %.

La empresa cuenta con 26 puntos de venta en Colombia, ubicados en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Ibagué, Cúcuta y Montería, entre otras.

¿Se pueden financiar las compras?

Además de las promociones, Alkomprar informó que tendrá disponible el Crédito Alkomprar 20 Minutos para adquirir computadores, celulares, videojuegos y electrodomésticos.

Esta alternativa permite distribuir el valor de las compras mediante financiación, sujeta a las condiciones de aprobación correspondientes. Antes de utilizarla, es recomendable revisar las cuotas, los plazos y el costo total que tendrá el producto una vez finalizado el pago.

Cinco recomendaciones antes de aprovechar los descuentos

Que un producto tenga una rebaja considerable no significa necesariamente que sea la mejor compra. Estas son algunas recomendaciones para evitar gastos innecesarios durante el Black Friday.

Compara los precios: consulta cuánto cuesta el mismo producto en otros establecimientos y revisa su precio antes de la promoción. Compra en canales oficiales: verifica la dirección de la página web y evita ingresar a enlaces sospechosos que puedan suplantar comercios. Revisa las especificaciones: antes de elegir un celular o computador, identifica qué características necesitas y cuáles justifican el precio. Consulta las condiciones de entrega: verifica los costos de envío, los tiempos de despacho y las políticas de cambios y devoluciones. Busca asesoría: si tienes dudas entre diferentes referencias, visitar una tienda física permite conocer los equipos y consultar sus características.

El Black Friday de Alkomprar se extenderá hasta el 4 de diciembre. Para quienes planean renovar algún dispositivo o comprar artículos para el hogar, comparar referencias y calcular el presupuesto antes de iniciar las compras puede ayudar a distinguir las promociones que realmente representan un ahorro.