Galaxy S27, S27+, S27 Pro y S27 Ultra tendrían nuevos precios y cambios

Samsung prepara su próxima generación de celulares de gama alta y una nueva filtración anticipa cuánto costaría cada versión. La información también revela diferencias en las pantallas y una posible reorganización de la familia Galaxy S, que ampliaría su oferta con un modelo adicional.

El reporte aparece después de los recientes aumentos de precios aplicados a los equipos actuales en Estados Unidos. Sin embargo, las estimaciones para sus sucesores presentan un escenario diferente. Las versiones convencionales podrían mantener sus valores originales de lanzamiento, mientras que el Ultra tendría un costo superior.

Otro cambio sería la incorporación del Galaxy S27 Pro, situado entre el Plus y el dispositivo más avanzado. Esta distribución dividiría la serie en dos niveles tecnológicos, aunque las características definitivas y los valores comerciales todavía no han sido confirmados por Samsung.

Estos serían los precios de la próxima generación

Una publicación de @phonefuturist en X, difundida el 7 de octubre y recogida por 9to5Google, presenta los posibles precios de los cuatro equipos. Las estimaciones incluyen valores para Estados Unidos y referencias internacionales.

Según la filtración, estas serían las cifras.

Modelo Estados Unidos Referencia internacional Galaxy S27 US$899 US$999 Galaxy S27+ US$1.099 US$1.199 Galaxy S27 Pro US$1.299 US$1.399 Galaxy S27 Ultra US$1.399–1.499 US$1.499–1.549

Las cantidades son objetivos comerciales provisionales y podrían modificarse antes de la presentación. El informante tampoco precisa qué países corresponden a las referencias internacionales ni si los dos valores estadounidenses del Ultra están relacionados con distintas capacidades de almacenamiento.

La comparación con la generación anterior permite entender mejor las variaciones. Samsung aumentó recientemente los precios de la familia Galaxy S26 en Estados Unidos. El modelo básico de 256 GB pasó de US$899,99 a US$999,99, mientras que el S26+ subió de US$1.099,99 a US$1.199,99.

Frente a esas tarifas actuales, sus sucesores convencionales resultarían aproximadamente US$100 más económicos. No obstante, prácticamente igualarían los valores originales de lanzamiento. El Ultra partiría de una cifra similar a la vigente para su antecesor, aunque el extremo superior del rango filtrado representaría otro incremento.

La versión Pro introduce una comparación distinta. Su valor inicial coincidiría aproximadamente con el precio de lanzamiento del S26 Ultra, lo que abriría una alternativa entre los equipos convencionales y el más completo de la nueva familia.

Las pantallas dividirían la serie en dos niveles

Los posibles cambios también estarían relacionados con la tecnología OLED. El Galaxy S27 y el S27+ incorporarían paneles M14+, mientras que las versiones Pro y Ultra utilizarían materiales M16, una generación más reciente dentro de la fabricación de pantallas.

Estas denominaciones corresponden a los componentes empleados en su producción. Una actualización puede introducir mejoras en brillo, eficiencia energética o reproducción del color, pero el reporte no presenta mediciones que permitan establecer ventajas concretas entre ambas tecnologías.

La filtración también relaciona los paneles M16 con la posibilidad de incorporar Privacy Display, una función que dificulta ver el contenido desde los costados del celular. Esta herramienta ya está presente en el Galaxy S26 Ultra, aunque todavía no existe confirmación de que llegue a los dos modelos superiores de la próxima generación.

Según la distribución mencionada, el Pro compartiría una tecnología de pantalla más reciente con el Ultra. Sin embargo, eso no garantiza que ambos ofrezcan las mismas características. Las cámaras, los procesadores y las baterías también podrían marcar diferencias, pero sus especificaciones definitivas siguen sin conocerse.

La memoria podría influir en los valores finales

El encarecimiento de los componentes electrónicos añade incertidumbre a las estimaciones. La creciente demanda de chips de memoria para inteligencia artificial y centros de datos ha presionado el suministro, con consecuencias para los fabricantes de celulares.

Además, un reporte anterior sobre los posibles aumentos planteaba incrementos para toda la familia y diferencias más amplias entre capacidades de almacenamiento. Esa información no coincide completamente con la nueva filtración, que mantiene estables los valores iniciales de las versiones convencionales frente a sus antecesores al momento de estrenarse.

Las distintas estimaciones indican que todavía no existe una referencia definitiva. Samsung tampoco ha anunciado oficialmente la fecha de presentación, aunque se espera que la serie llegue a comienzos de 2027, siguiendo su calendario habitual.

Para quienes están pensando en renovar su celular, la posible ampliación del catálogo introduce otra alternativa de compra. La decisión dependerá tanto del presupuesto como de las funciones que finalmente incorpore cada equipo, especialmente si algunas características avanzadas dejan de estar reservadas para la versión Ultra.

Imagen: Android Headlines / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT).