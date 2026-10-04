Galaxy S26, S26+ y Ultra suben hasta US$200 por crisis de memoria

Esperar unos meses para comprar un celular suele abrir la posibilidad de encontrar descuentos. Esta vez ocurre lo contrario. Samsung encareció buena parte de su gama alta en Estados Unidos sin presentar una nueva generación ni añadir funciones, almacenamiento o cambios de hardware.

Detrás de la subida está la escasez de chips de memoria. El crecimiento de la inteligencia artificial y de los centros de datos ha disparado la demanda de estos componentes, mientras otros productos electrónicos también los necesitan. Esa presión empieza a sentirse directamente al momento de comprar un nuevo equipo.

La subida llega hasta los US$200 en la versión de 1 TB

El Galaxy S26 de 256 GB pasó de US$899,99 a US$999,99 en Estados Unidos. El S26+ con la misma capacidad avanzó de US$1.099,99 a US$1.199,99, mientras el Ultra subió de US$1.299,99 a US$1.399,99. Los tres cuestan ahora US$100 más que antes.

La diferencia es mayor al elegir la configuración con más almacenamiento. Las versiones de 512 GB también sumaron US$100, pero el Ultra de 1 TB pasó de US$1.799,99 a US$1.999,99. En este último caso hay que pagar US$200 adicionales por exactamente el mismo dispositivo que estaba disponible antes del cambio.

Modelo Precio anterior Precio actual Diferencia Galaxy S26 256 GB US$899,99 US$999,99 US$100 Galaxy S26 512 GB US$1.099,99 US$1.199,99 US$100 Galaxy S26+ 256 GB US$1.099,99 US$1.199,99 US$100 Galaxy S26+ 512 GB US$1.299,99 US$1.399,99 US$100 Galaxy S26 Ultra 256 GB US$1.299,99 US$1.399,99 US$100 Galaxy S26 Ultra 512 GB US$1.499,99 US$1.599,99 US$100 Galaxy S26 Ultra 1 TB US$1.799,99 US$1.999,99 US$200

Mirar la generación anterior permite dimensionar mejor el encarecimiento. Las dos primeras versiones ya habían debutado US$100 por encima de sus equivalentes S25. Tras la nueva modificación, sus configuraciones básicas acumulan una diferencia de US$200 frente al valor de lanzamiento de sus antecesores.

El Ultra había seguido otro camino. Su precio inicial permaneció en US$1.299,99, por lo que evitó aquel primer incremento. Ahora también entra en la tendencia y rompe la estabilidad que había mantenido desde comienzos de 2024.

La demanda por IA está encareciendo la memoria

La explicación comienza lejos de las tiendas. Servidores y centros de datos dedicados a inteligencia artificial requieren grandes cantidades de memoria. Computadores, consolas y teléfonos dependen al mismo tiempo de chips relacionados, por lo que distintos sectores terminan compitiendo por el suministro disponible.

Samsung ocupa una posición particular porque también fabrica estos componentes. Al mismo tiempo, necesita chips de memoria para producir sus propios dispositivos. Lo que ocurre en los centros de datos termina así influyendo en el costo de equipos destinados al mercado de consumo.

Para quien piensa cambiar de teléfono, hay una consecuencia concreta. Esperar después del lanzamiento puede traer promociones, pero el valor oficial también puede subir cuando fabricar el mismo producto resulta más costoso. No hacen falta una cámara diferente, un procesador nuevo o funciones adicionales para terminar pagando más.

Otros fabricantes enfrentan una presión similar. Google reconoció que el incremento de los costos de memoria afectaría sus dispositivos, mientras Apple también elevó valores dentro de su catálogo durante 2026. El problema comienza así a extenderse por el mercado tecnológico en lugar de quedar limitado a una sola familia de productos.

El modelo FE y los plegables quedan fuera del aumento

No todo el catálogo recibió nuevos valores. El Galaxy S26 FE se mantiene en US$699,99 en Estados Unidos. Esta versión había debutado US$50 por encima de su antecesora, pero quedó fuera del ajuste actual.

Los plegables recientes tampoco fueron afectados. La medida se concentra en determinados integrantes de la gama S y no supone un encarecimiento general de todos los teléfonos disponibles. Además, las cifras mencionadas corresponden al mercado estadounidense, por lo que no deben trasladarse automáticamente a otros países.

Esperar varios meses para comprar ya no garantiza encontrar un valor oficial igual o inferior al anunciado durante el lanzamiento. Cuando escasean componentes esenciales, un dispositivo puede encarecerse sin recibir ninguna mejora. Esa posibilidad añade una nueva variable a una decisión que antes dependía principalmente de promociones, renovaciones de producto y del momento elegido para cambiar de equipo.

Imagen: Samsung / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT)