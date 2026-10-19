Nubank estrena una herramienta de IA para analizar inversiones: ¿Quiénes pueden usarla?

Tener dinero invertido no significa que esté bien distribuido. Una persona puede concentrar sus ahorros en un solo activo, necesitar liquidez y no tenerla disponible o asumir riesgos que desconoce. Para ayudar a identificar estos problemas, Nubank lanzó Nu Smart Invest, una herramienta de inteligencia artificial que analiza las inversiones de sus clientes y les asigna una calificación de hasta 1.000 puntos.

La función examina cinco aspectos de la cartera: diversificación, rendimiento, liquidez, protección y eficiencia. Con esa evaluación, presenta una puntuación general y sugerencias para mejorar la distribución del dinero, acompañadas de explicaciones sobre los activos que componen el portafolio.

La idea es que los usuarios puedan entender mejor cómo están organizadas sus inversiones sin necesitar conocimientos financieros avanzados. En lugar de limitarse a mostrar cifras, la herramienta identifica posibles puntos débiles y plantea ajustes que el cliente puede evaluar según sus objetivos.

Por ejemplo, si una parte demasiado grande del dinero está concentrada en un solo tipo de inversión, el sistema puede señalar esa distribución como un aspecto por revisar. Sin embargo, la calificación no garantiza que una cartera sea segura ni que vaya a generar ganancias. Es una evaluación automatizada que sirve como referencia para analizar las decisiones financieras.

Nu Smart Invest es gratuita y no exige un monto mínimo elevado para comenzar a utilizarla. El requisito es tener al menos un real brasileño invertido. Su lanzamiento comenzó en Brasil, donde la compañía está habilitando el acceso de manera gradual.

Por ahora, los clientes de otros países, incluida Colombia, no tienen acceso general a esta función.

La IA también permite simular el crecimiento del patrimonio

Además de revisar la composición de las inversiones, la herramienta incorpora una función para proyectar cómo podría evolucionar el patrimonio de una persona si realiza aportes mensuales.

Esta opción permite explorar distintos escenarios de ahorro e inversión y estimar cómo podrían avanzar los recursos hacia una meta financiera. Un usuario, por ejemplo, puede analizar qué efecto tendrían sus aportes periódicos sobre el capital acumulado a lo largo del tiempo.

Las cifras que arrojan estas simulaciones son proyecciones, no promesas de rentabilidad. El resultado real dependerá de factores como el comportamiento de los activos, los aportes realizados y las condiciones del mercado.

Otro aspecto que Nubank contempla para el desarrollo de su propuesta es la posibilidad de integrar información de cuentas mantenidas en otras entidades mediante Open Finance. Esa conexión permitiría ampliar la visión de las finanzas personales, aunque la integración debe entenderse como un desarrollo previsto y no como una función disponible actualmente en Nu Smart Invest.

La herramienta tampoco ejecuta operaciones por su cuenta. Aunque analiza la cartera y propone posibles cambios, el cliente conserva el control sobre sus decisiones y debe realizar las operaciones que considere pertinentes.

Para quienes invierten sin asesoría especializada, una evaluación de este tipo puede ayudar a formular preguntas concretas: ¿tengo demasiado dinero en un mismo activo?, ¿puedo disponer de una parte de mis ahorros cuando la necesite?, ¿la distribución de mi cartera corresponde a mis objetivos?

La puntuación de Nu Smart Invest ofrece un punto de partida para revisar esas cuestiones, pero no reemplaza una evaluación integral de la situación financiera ni elimina los riesgos asociados a invertir.