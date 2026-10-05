Nubank descarta comprar Monzo, una oferta de hasta US$13.200 millones ¿Por qué?

Las conversaciones para que Nubank comprara Monzo terminaron en menos de una semana. La oferta habría valorado al banco digital británico en hasta US$13.200 millones, pero las partes no coincidieron en el precio. Nubank descartó que esté buscando la operación y Monzo mira ahora a fondos de capital privado.

El rango reportado fue de entre US$10.600 y US$13.200 millones, equivalentes a £8.000 y £10.000 millones al tipo de cambio del 2 de octubre de 2026. El valor más alto supera en casi tres veces los £4.500 millones (unos US$6.000 millones al mismo cambio) de la valoración de Monzo en una venta secundaria de acciones en 2024.

Tras los primeros reportes, la acción de Nubank cayó cerca de 8% el lunes. Los inversionistas temían una dilución para los accionistas y un gasto elevado en una compañía europea fuera de sus mercados principales. El miércoles 30 de septiembre, Nu Holdings dijo que, aunque respeta a Monzo, no estaba buscando una transacción. Sus acciones subieron cerca de 5,5% en operaciones posteriores al cierre.

El 2 de octubre, el Financial Times informó que la negociación se cayó por el precio. Según el diario, Monzo conversó inicialmente con CVC y Advent International sobre la venta de hasta 15% de la compañía y ahora ve esa opción como su vía preferida, aunque también podría buscar una ronda de capital de riesgo.

El tamaño de Monzo y el costo de la expansión

Monzo reportó ingresos de £1.700 millones en el año fiscal 2026, 39% más que un año antes, y una utilidad ajustada antes de impuestos de £172,6 millones, 20% mayor. Al 31 de marzo tenía 15,2 millones de clientes y £25.700 millones en depósitos. En junio cerró sus cuentas de Estados Unidos para enfocarse en Reino Unido y Europa.

Para Nubank, la compra habría significado una entrada inmediata a Europa y acceso a la licencia bancaria de Monzo. Pero el tamaño del cheque habría sido difícil de justificar: Autonomous calificó la operación de “financieramente cuestionable”. Según la firma, el precio de US$10.600 a US$13.200 millones equivalía a unas siete veces el valor contable tangible de Monzo. También comparó el ingreso mensual por cliente de Monzo, cercano a US$9, con el de Nubank en Brasil, que duplica esa cifra.

La decisión deja a Nubank concentrado en mercados donde ya tiene clientes y productos en expansión. Al cierre de junio, reportó 139 millones de clientes en el mundo y superó por primera vez los US$1.000 millones de utilidad neta trimestral. En Colombia, Nu llegó a cinco millones de clientes; la compañía también amplía su oferta de cuentas de ahorro, CDT y crédito. En México, el crecimiento de su base de clientes también ha ganado ritmo, como mostraron sus resultados financieros de 2024. Estados Unidos es otro foco de crecimiento.

El desenlace no cierra la puerta a futuras adquisiciones. Nu Holdings afirmó que seguirá evaluando oportunidades, alianzas e inversiones como parte de su actividad normal. Por ahora, el mensaje del mercado es que cualquier expansión fuera de la región tendrá que justificar su precio frente al crecimiento que Nubank aún busca en América.